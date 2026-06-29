باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین محدودیتهای جدید و سختگیرانهتری را بر صادرات خود به ۴۰ نهاد ژاپنی اعمال کرده است، اقدامی که پکن آن را برای جلوگیری از «نظامیسازی مجدد» ژاپن در بحبوحه تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بین دو کشور ضروری دانسته است.
طبق بیانیهای که توسط وزارت بازرگانی چین منتشر شده است، ۲۰ شرکت ژاپنی، از جمله شرکت میتسوییایاند اس که در تولید موتور و تجهیزات کشتی تخصص دارد، در فهرست کنترل صادرات محصولات دوگانه قرار گرفتهاند که میتوانند برای اهداف غیرنظامی یا نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
تحت این محدودیتها، شرکتهای چینی که مایل به صادرات کالاهای تحت کنترل به این شرکتهای ژاپنی هستند، باید برای مجوزهای ویژه صادرات درخواست دهند، همچنین گزارش ارزیابی ریسک دقیقی مربوط به شرکتهای واردکننده ژاپنی ارائه دهند و تعهدات کتبی مبنی بر عدم استفاده از این کالاها برای اهداف نظامی دریافت کنند.
پکن همچنین ۲۰ شرکت ژاپنی دیگر را به فهرست سیاه خود اضافه کرد، در حالی که پیش از این در فوریه گذشته آنها را در فهرست سیاه خود قرار داده بود، به این معنی که شرکتهای چینی و خارجی از صادرات کالاهای دوگانه ساخت چین به این شرکتهای ژاپنی منع شدهاند.
فهرست شرکتهای ژاپنی که مشمول تحریمهای جدید میشوند، شامل شرکتهایی از بخشهای مختلف، از جمله شرکت غولپیکر میتسوبیشی، میشود.
منبع: آر تی