رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان مازندران از فعالیت ادارات گذرنامه برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  سرهنگ باقرزاده رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان مازندران از فعالیت ادارات گذرنامه برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: این ادارات در این روز‌ها فعال و آماده ارائه خدمت هستند.

او افزود: زائران گرامی می‌توانند برای ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی به سامانه کاربردی "پلیس من" یا به ادارات گذرنامه در سراسر کشور مراجعه کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران گفت: با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و افزایش تقاضا برای سفر به کشور عراق، پلیس گذرنامه فرماندهی انتظامی استان مازندران از تمامی متقاضیان سفر به عتبات عالیات درخواست می‌کند، به منظور پیشگیری از ازدحام و تسریع در ارائه خدمات، در اسرع وقت نسبت به بررسی وضعیت گذرنامه و انجام اقدامات لازم اقدام کنند.

او افزود: متقاضیان محترم می‌توانند با همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز، به اداره گذرنامه فرماندهی انتظامی استان و شهرستان‌ها یا دفاتر منتخب خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، مراجعه کنند.

سرهنگ باقرزاده گفت: امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها به صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «پلیس من» فراهم است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران افزود: برای سفر به کشور عراق و اربعین حسینی باید اعتبار گذرنامه بیشتر از شش ماه باشد حتما قبل سفر به این نکته توجه داشته باشند.

برچسب ها: رائران اربعین ، گذرنامه اربعین
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