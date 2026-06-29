باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی با تکذیب برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران، اظهار کرد: آنچه در برخی پایگاههای خبری و فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران منتشر شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین موضوعی در دستور کار پلیس راهور قرار ندارد.
وی با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی صرفاً بر اساس محل برگزاری مراسم و مسیرهای عبور پیشبینی میشود، افزود: همانند سایر مناسبتها، متناسب با محل اجرای مراسم، محدودیتها و ممنوعیتهای مقطعی تردد و توقف اعمال خواهد شد، اما این محدودیتها به معنای ممنوعیت کلی ورود به شهر تهران نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: برای شهرهای تهران، قم و مشهد، طرحهای ترافیکی به صورت مستقل و متناسب با شرایط هر شهر تدوین شده است و اجرای این طرحها صرفاً در محدودههای مشخص و در بازههای زمانی معین خواهد بود.
سردار حسینی تأکید کرد: تمامی محدودیتهای ترافیکی با پیشبینی مسیرهای جایگزین و راههای دسترسی مناسب همراه خواهد بود تا تردد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
بر اساس اعلام پلیس، وی از شهروندان خواست اخبار مربوط به محدودیتهای ترافیکی را تنها از طریق مراجع رسمی و پلیس راهور دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیر رسمی منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.
منبع: پلیس