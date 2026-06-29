باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه با اشاره به رسالت مدیریت شهری در همراهی با مردم در رویدادهای ملی و انقلابی اظهار کرد: شهرداری ارومیه با بهره‌گیری از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران در شهرهای تهران و مشهد انجام داده است.

شهردار ارومیه با اشاره به شعار محوری مدیریت شهری «میان میدان برای مردم» افزود: این شعار تنها یک رویکرد تبلیغاتی نیست، بلکه بیانگر نگاه مدیریت شهری به حضور میدانی و خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف است؛ رویکردی که در این ایام نیز با حضور نیروهای شهرداری در کنار مردم نمود یافته است.

رحمانی رضائیه در تشریح اقدامات اجرایی شهرداری گفت: در این راستا، ۱۰۰ نفر از پاکبانان شهرداری ارومیه به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی سازمان مدیریت پسماند به تهران اعزام می شوند تا مسئولیت نظافت، رفت‌وروب و آماده‌سازی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم را بر عهده داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین موکب مرکزی شهرداری ارومیه از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه در میدان جمهوری اسلامی تهران به‌صورت شبانه‌روزی خدمات رفاهی، پذیرایی و فرهنگی به زائران و عزاداران ارائه خواهد کرد.

به گفته شهردار ارومیه، علاوه بر خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی از جمله فضاسازی محیطی، توزیع اقلام فرهنگی و همکاری با هیئت‌های مذهبی نیز در محل استقرار موکب پیش‌بینی شده است.

رحمانی رضائیه در پایان با اشاره به استقرار موکب‌های شهرداری ارومیه در تهران و مشهد تصریح کرد: این موکب‌ها به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران خواهند بود. همچنین چندین دستگاه اتوبوس برای انتقال شهروندان و عزاداران به تهران اختصاص یافته است تا زمینه حضور هرچه گسترده‌تر مردم در این مراسم فراهم شود.

منبع: شهرداری