داده‌های ردیابی نشان می‌دهد تردد کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز در آخر هفته با کاهش مواجه شده است؛ روندی که نگرانی‌ها را در مورد ایمنی این آبراه حیاتی انرژی تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های ردیابی، تردد کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز در آخر هفته با کاهش مواجه شد. این کاهش پس از درگیری های اخیر، نگرانی‌ها را در مورد ایمنی یکی از مهم‌ترین نقاط خفگی انرژی جهان افزایش داد. با وجود ادامه برخی عبورها، سرعت کاهشی تردد نشان‌دهنده عدم اطمینان نابرابر در میان کشتی‌داران، بیمه‌گران و اجاره‌کنندگان کشتی پس از آخرین تشدید تنش‌ها است.

یک کشتی کانتینری با ثبت سنگاپور به نام اور لاوچلی در ۲۵ ژوئن آسیب دید و نفتکش ام‌/تی کیکو با پرچم پاناما در ۲۷ ژوئن هدف قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعا کرد که نیروهای ایرانی با یک پهپاد تهاجمی یک‌طرفه به نفتکش ام‌/تی کیکو که بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کرد، حمله کردند و در پاسخ، حملات بیشتری را علیه اهداف ایران انجام داد.

با وجود این حملات، چندین کشتی در آخر هفته از این آبراه عبور کردند، از جمله نفتکش‌های بزرگ خالی که وارد خلیج فارس می‌شدند و نفتکش‌های بارگیری‌شده که از آن خارج می‌شدند. داده‌های پلتفرم ردیابی Windward نشان داد که در ۲۷ ژوئن، ۲۴ کشتی ورودی و ۱۶ کشتی خروجی از تنگه هرمز عبور کردند که مجموعاً ۴۰ فروند بود. حرکت نفتکش‌های خالی به خلیج فارس برای تولیدکنندگان منطقه‌ای که به دنبال از سرگیری صادرات پس از ماه‌ها اختلال هستند، اهمیت دارد.

مرکز اطلاعات مشترک دریایی سطح تهدید امنیت دریایی را در تنگه هرمز به «قابل توجه» افزایش داد. واکنش کشتی‌داران همچنان مختلط است. مسئله مسیر به یک نقطه تنش اصلی تحت چارچوب موقت آمریکا و ایران تبدیل شده است. عبور از این آبراه در طول جنگ آمریکا و ایران به دلیل محاصره‌ها و خطرات امنیتی کاهش یافته بود. بازگشایی جزئی آن به کاهش فشار بر بازارهای نفت کمک کرده است، اما حملات اخیر نشان می‌دهد که عادی‌سازی همچنان شکننده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که مسئولیت تنگه هرمز تنها بر عهده تهران است. آکسیوس گزارش داد که آمریکا و ایران بر سر توقف حملات و برگزاری نشست در دوحه این هفته برای حل اختلافات خود درباره تنگه به توافق رسیده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، قیمت نفت ، ایران و آمریکا
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