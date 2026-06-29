شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه‌ای، مجموعه‌ای از توصیه‌های ایمنی و ترافیکی را برای تسهیل تردد شهروندان در مراسم وداع و تشییع اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع، توصیه‌هایی را برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان در ایستگاه‌ها و قطار‌های مترو منتشر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، از شهروندان درخواست شده است از توقف در مسیر‌های عبوری خودداری کنند چرا که ورودی‌ها، راهروها، پله‌ها و معابر باید برای حرکت روان جمعیت باز بمانند و حتی توقف کوتاه‌مدت نیز می‌تواند موجب اختلال در جریان تردد و افزایش خطر ازدحام شود.

همچنین به مسافران توصیه شده است در تمامی مسیر‌ها از سمت راست حرکت کنند تا نظم تردد حفظ شده و از برخورد و گره‌خوردگی جمعیت جلوگیری شود.

متروی تهران در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید کرده است که شهروندان از تجمع مقابل در‌های قطار و لبه سکو‌ها پرهیز کنند؛ زیرا این نقاط در زمان ازدحام جمعیت از خطرناک‌ترین بخش‌های ایستگاه‌ها به شمار می‌روند.

همچنین از مسافران خواسته شده است به پیام‌ها و اعلام‌های صوتی داخل ایستگاه‌ها و قطار‌ها توجه کرده و مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده عمل کنند.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به آمادگی نیرو‌های خود برای ارائه خدمات، اعلام کرد شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی یا دریافت کمک می‌توانند به مأموران مترو و کارکنانی که دارای کاور یا جلیقه سبز هستند مراجعه کنند. رعایت نکات ایمنی، همکاری شهروندان در روز برگزاری مراسم عامل مهمی در ارائه خدمات مطلوب و مدیریت روان تردد است.

برچسب ها: مترو تهران ، رهبر انقلاب
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