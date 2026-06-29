یک نفر در پی تیراندازی در میدان سن پدرو سن‌خوزه، ایالت کالیفرنیا، جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز به شدت مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- یک نفر در جریان تیراندازی در محل تجمع هواداران جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سن‌خوزه ایالت کالیفرنیا جان باخت.
بر اساس اعلام پلیس، این حادثه روز یکشنبه رخ داد و علاوه بر یک کشته، یک نفر دیگر نیز به‌شدت مجروح شده است. تیراندازی در محل تجمع هواداران جام جهانی اتفاق افتاد، اما در زمان وقوع حادثه هیچ مسابقه‌ای در حال پخش نبود.
پلیس سن‌خوزه اعلام کرد این پرونده به‌عنوان قتل در دست بررسی است و به همین دلیل چندین خیابان اطراف محل حادثه مسدود شده‌اند.
در پی این تیراندازی، بیشتر مراکز اطراف نیز تعطیل شدند. 
این محل که به نام San Pedro Square شهرت دارد، یکی از محل‌های رسمی پخش مسابقات جام جهانی در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو است و از آغاز رقابت‌ها تاکنون پنج مسابقه در آن به‌نمایش‌درآمده است.
همچنین قرار بود دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی بین آمریکا و بوسنی نیز در همین محل پخش شود.
این نخستین حادثه امنیتی مرتبط با جام جهانی نیست. اوایل ژوئن، ۹ نفر در تیراندازی نزدیکی محل اردوی تیم ملی انگلیس در کانزاس‌سیتی زخمی شدند.
چندی بعد نیز، بار دیگر در کانزاس‌سیتی، یک فرد مسلح به هواداران در مسیر دیدار الجزایر و آرژانتین حمله کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

برچسب ها: جام جهانی ، تیر‌اندازی
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