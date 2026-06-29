باشگاه خبرنگاران جوان- حشمت رضایی، به همراه سرهنگ پاسدار مرزبان نوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان از روند اجرای پروژه‌های زیرساختی، اقدامات عمرانی و آخرین وضعیت آماده‌سازی مرز بین‌المللی سومار و محور منتهی به این مرز بازدید کردند.

فرماندار گیلانغرب در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز سومار در میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های زیرساختی با همدلی، انسجام و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، شتاب مناسبی گرفته و اقدامات انجام‌شده، نویدبخش آمادگی هرچه بهتر این مرز برای خدمت‌رسانی مطلوب، ایمن و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رضایی با ابراز رضایت از پیشرفت طرح‌های عمرانی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با حفظ هماهنگی، انسجام و روحیه جهادی، اجرای مأموریت‌های خود را تا آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها با کیفیت و سرعت ادامه دهند تا زمینه تردد آسان، ایمن و روان زائران در ایام اربعین فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل به‌موقع پروژه‌های در دست اجرا، رفع موانع احتمالی و استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی شایسته از زائران و ارائه خدمات مطلوب در مرز سومار است.

فرمانده سپاه گیلانغرب نیز از آمادگی کامل سپاه برای همکاری در روند آماده‌سازی مرز سومار خبر داد و گفت: سپاه در حوزه فضاسازی محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پشتیبانی از اقدامات مرتبط با اربعین، به‌ویژه در مسیر گیلانغرب تا مرز سومار، در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود تا با هم‌افزایی و انسجام، زمینه میزبانی مطلوب از زائران فراهم شود.

سرهنگ پاسدار «مرزبان نوری» افزود: سپاه شهرستان همه ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از برنامه‌های اربعین و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران به کار خواهد گرفت.

فرماندار گیلانغرب و فرمانده سپاه این شهرستان از تلاش‌ها و خدمات جهادی دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های عملیاتی و مجموعه‌های خدمت‌رسان در اجرای پروژه‌های زیرساختی و آماده‌سازی مرز سومار قدردانی کرده و بر تداوم این تلاش‌ها تا بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌ها تأکید کردند.