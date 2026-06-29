فدراسیون‌های ورزش‌های آبی و نجات غریق با برپایی موکب‌های مشترک در سه شهر، آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر انقلاب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون ورزش‌های آبی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فدراسیون نجات غریق و غواصی، همزمان با برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب مشترکی را با هدف خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان و عزاداران برپا خواهد کرد.
در همین راستا، طی روز‌های گذشته نشست‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی با حضور مسئولان دو فدراسیون و دست‌اندرکاران اجرایی برگزار شده و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات شایسته به عزاداران پیش‌بینی شده است.

این موکب با مشارکت مدیران، کارکنان، مربیان، ورزشکاران و داوطلبان دو فدراسیون، در راستای ایفای مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده ورزش، پذیرای عزاداران و شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.

همچنین، همزمان با تهران، موکب‌های فدراسیون ورزش‌های آبی در شهر‌های مقدس قم و مشهد مقدس نیز به ارائه خدمات خواهند پرداخت و هیأت‌های ورزش‌های آبی استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی نیز با مشارکتی گسترده در اجرای این برنامه فرهنگی و معنوی حضور خواهند داشت.

فدراسیون ورزش‌های آبی از تمامی علاقه‌مندان و داوطلبان برای مشارکت در فعالیت‌های این موکب دعوت می‌کند. متقاضیان همکاری می‌توانند با عضویت در کارگروه «موکب فدراسیون شنا و نجات غریق» در پیام‌رسان «بله» و بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده در این کارگروه، در برنامه‌های خدمت‌رسانی آیین‌های وداع و تشییع مشارکت داشته باشند.

برچسب ها: موکب ، رهبر
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