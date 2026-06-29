باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی ـ علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی در شهرستان آققلا با قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو، شرکت توزیع نیروی برق گلستان، شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان و تمامی دستاندرکاران اجرای این پروژه، گفت: افتتاح این نیروگاه خورشیدی حاصل همکاری مجموعهای از مدیران، کارشناسان و دستگاههای اجرایی است که با تلاش شبانهروزی زمینه بهرهبرداری از این طرح را فراهم کردند.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: این نیروگاه با سرمایهگذاری حدود ۲۱۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و گام مؤثری در مسیر افزایش تولید برق پاک، کاهش ناترازی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان محسوب میشود.
طهماسبی با بیان اینکه عملیات اجرایی توسعه ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در گلستان نیز آغاز شده است، تصریح کرد: دولت چهاردهم توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای حوزه انرژی دارد و گلستان نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سهم قابل توجهی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر خواهد داشت.
وی همچنین به اقدامات دولت در حوزه آب اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی برای تکمیل طرحهای آبرسانی و منابع آب استان انجام شده است، بهگونهای که برخی پروژههایی که سالها با پیشرفت اندکی مواجه بودند، طی یک سال گذشته شتاب گرفته و به مراحل پایانی رسیدهاند.
استاندار گلستان تأکید کرد: تأمین پایدار آب، برق و انرژی از مهمترین اولویتهای دولت در استان است و با اجرای پروژههای زیرساختی، زمینه توسعه اقتصادی، حمایت از تولید و ارتقای کیفیت زندگی مردم فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر حمایت دولت از اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در گلستان، خاطرنشان کرد: مدیریت استان با تمام توان در کنار مردم و سرمایهگذاران خواهد بود تا روند توسعه و پیشرفت گلستان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
علی اصغر طهماسبی درباره ادارات نیز گفت تاکنون ۵۱ اداره به تولید برق خورشیدی مجهز شدند.