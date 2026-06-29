باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران، از دستگیری دو متهم در پرونده زورگیری و سرقت تلفن همراه خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره موبایل‌قاپی به شیوه زورگیری مقابل ایستگاه مترو شهید رضایی، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم قرار گرفت.

سرهنگ بهرامی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های پلیسی، هویت دو متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری آنان شدند. متهمان پس از بازداشت برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شدند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت تلفن همراه با استفاده از قمه اعتراف کردند و اظهار داشتند که به‌تازگی از کانون اصلاح و تربیت آزاد شده‌اند. همچنین اعلام کردند برای جلب رضایت شاکی همکاری خواهند کرد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر دو متهم کمتر از ۱۸ سال سن دارند، پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی قانونی به دادسرای ویژه اطفال معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که با ایجاد رعب و تهدید امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا اقدام مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.