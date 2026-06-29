باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - توسعه صنعتی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بر پایه مزیت‌های نسبی هر منطقه، برنامه‌ریزی هدفمند و زیرساخت‌های مناسب شکل گیرد. شهرستان بروجرد به عنوان یکی از قطب‌های تاریخی صنعت و تولید در غرب کشور، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های صنایع چوب، فلز، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و صنایع پلیمری برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت هدایت صحیح می‌توانند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شوند.

تمرکز بر ایجاد خوشه‌های صنعتی، به معنای تجمیع واحد‌های هم‌صنف، افزایش تعامل میان تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری صنایع بومی خواهد بود.

مهندس قدرت اله ولدی روز دوشنبه در جریان دیدار اعضای هیات مدیره شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده و پیرو دستورات استاندار محترم در راستای توسعه شهرستان؛ پنج خوشه صنعتی شامل صنایع چوب و صنایع وابسته، فلز و اتاق‌سازی خودرو، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و همچنین پلاستیک و پلیمر راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: راه اندازی این خوشه‌های صنعتی زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در شهرستان خواهد شد.

وی با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران برای ورود به این طرح‌ها افزود: با برنامه ریزی انجام شده ۱۸۰ هکتار اراضی برای راه اندازی شهرک صنعتی ویژه برای این خوشه‌ها در نظر گرفته شده است.

مهندس ولدی گفت: خوشه گیاهان دارویی نیز در منطقه برکت آباد در نظر گرفته شده تا با استفاده از پتانسیل‌های موجود شهرستان بتوانیم زمینه توسعه بهره برداری از گیاهان دارویی را در منطقه ایجاد کنیم.

اختصاص ۱۸۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک صنعتی ویژه این خوشه‌ها نیز بیانگر عزم جدی مدیریت استان و شهرستان برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های تولیدی است. این اقدام می‌تواند زمینه استقرار واحد‌های جدید صنعتی، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان منطقه را فراهم سازد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی خوشه تخصصی گیاهان دارویی در منطقه برکت‌آباد، اقدامی هوشمندانه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و طبیعی شهرستان محسوب می‌شود. با توجه به رشد تقاضای داخلی و جهانی برای فرآورده‌های گیاهان دارویی، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه توسعه صنایع دانش‌بنیان، فرآوری محصولات کشاورزی و افزایش درآمد بهره‌برداران را فراهم کند.

تجربه موفق خوشه‌های صنعتی در بسیاری از استان‌های کشور نشان داده است که این الگو، علاوه بر رونق تولید، موجب انتقال دانش فنی، تقویت زنجیره تأمین، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات نیز می‌شود. بنابراین، اجرای دقیق این برنامه در بروجرد می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازآفرینی جایگاه صنعتی شهرستان باشد.

بی‌تردید تحقق این اهداف، نیازمند همراهی بخش خصوصی، حمایت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و استمرار پیگیری‌های مدیریتی خواهد بود. در صورت اجرای کامل این برنامه، بروجرد می‌تواند بار دیگر به یکی از کانون‌های مهم تولید، صنعت و اشتغال در استان لرستان و غرب کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که متناسب با ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و صنعتی این شهرستان است.