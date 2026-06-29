پلیس آگاهی گیلان از دستگیری فردی ۳۳ ساله متهم به کلاهبرداری از ۱۰ نفر با استفاده از رسید جعلی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی ارجاع پرونده جعل و کلاهبرداری تحت عنوان رسیدساز جعلی به پلیس آگاهی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند.

متهم حرفه‌ای این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

این فرد دربازجویی‌های صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری از ۱۰ نفر با استفاده از رسید جعلی به مبلغ تقریبی ۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.

کلاهبردار ۳۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، پلیس گیلان
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