فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از دستگیری ۲۴۰۰ متخلف زیست محیطی در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه اول سال جاری یگان حفاظت از کشف بیش از ۲۶۰۰ مورد تخلف محیط زیستی خبر داد.

سردار با اشاره به اینکه در این بیش از ۲۶۰۰ مورد تخلف نزدیک به ۱۴ هزار مورد از گونه‌های مختلف از حیات وحش وجود داشتند، افزود: در میان کشفیات انجام‌شده، ۸۷۰۱ مورد صید آبزیان، ۱۴۱۴ مورد شکار پرندگان، ۳۳۰ مورد شکار پستانداران و بیش از ۱۴۸۲ مورد زنده‌گیری و نگهداری غیرمجاز حیات وحش، ۴۳۱ مورد پیشگیری و شروع به شکار، ۱۵۵۹ مورد آلودگی‌های محیط زیستی و ۴۸ مورد کشفیات تخلفات زیست محیطی از طریق فضای مجازی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۸۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح جنگی و ۳۰۰۴۱ مورد آلات و ادوات شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شده است.

رستگار با اشاره به گشت‌ها و پایش شبانه‌روزی محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت در سطح کشور از هموطنان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در مناطق همچنین قاچاق و نگهداری و خرید و فروش حیوانات وحشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست