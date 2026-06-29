۶۶ هزار قزوینی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صادقی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قزوین با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی افراد تحت پوشش این صندوق در سطح استان گفت: تاکنون ۶۶ هزار قزوینی با مشارکت در فرآیند جذب این بیمه، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار دارند که سه هزار و ۹۸۴ بیمه شده نیز مستمری دریافت میکنند.
صادقی اضافه کرد: با هدف بهبود معیشت مددجویان و در پی اصلاح فرآیندهای داخلی، موفق شدیم علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی سنواتی، ۱۰ درصد دیگر نیز از محل منابع داخلی صندوق به مستمریهای تحت پوشش خود اضافه کنیم.
وی افزود: این میزان افزایش، علاوه بر مصوبه ۲۵ درصدی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه است که با تأیید دولت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده بود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت ساختار درآمدی این صندوق با سایر سازمانهای بیمهگر اشاره کرد و گفت: برخلاف سازمان تامین اجتماعی که بر پایه حقوق ثابت اداره کار است، صندوق بیمه اجتماعی دارای ۸ سطح درآمدی است و هر بیمهشده متناسب با سطح انتخابی و سهم پرداختی خود (۵ درصد سهم بیمهشده و ۹۵ درصد سهم دولت)، از مزایای مستمری بازنشستگی یا مستمری بازماندگان بهرهمند میشود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین با اشاره به انعطافپذیری ساختار صندوق گفت: امکان نقل و انتقال سوابق بیمهای از این صندوق به سایر صندوقهای بیمهای کشور وجود دارد و بیمهشدگان میتوانند در صورت تغییر شرایط شغلی یا تمایل، سوابق خود را منتقل کنند.
صادقی با اشاره به بیشترین و کمترین ضریب پوشش بیمه اجتماعی در سطح شهرستانهای استان گفت: در حال حاضر بیشترین پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مربوط به شهرستان آوج با ۹۰ درصد جامعه هدف و کمترین آن نیز مربوط به شهرستان البرز با حدود ۳۵ درصد میباشد.
وی بیان کرد: این در حالی است که صندوق بیمه اجتماعی به مستمری بگیران خود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با کارمزد چهار درصد از طریق بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت و بازپرداخت آن نیز از محل حقوق ماهانه مستمری بگیر کسر خواهد شد.
صادقی با اشاره به اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن پوشش بیمهای برای اقشار فاقد بیمه تشکیل شده، افزود: افراد واجد شرایط شامل روستاییان، کشاورزان، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، فعالان صنایع دستی، دامداران، مشاغل آزاد و زنان خانهدار در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای صندوق یا از طریق سامانههای غیرحضوری ثبتنام کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین تاکید کرد: در این صندوق ۳۰ درصد حق بیمه توسط بیمه شده و ۷۰ درصد دیگر از سوی دولت به عنوان یارانه پرداخت میشود و بیمهشدگان با پرداخت حق بیمه در سطوح درآمدی مختلف میتوانند از مزایایی مانند مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان در صورت فوت، امکان خرید خدمت سربازی و انتقال سوابق بیمهای برخوردار شوند.
منبع: تامین اجتماعی