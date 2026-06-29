باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیهالسادات حسینیراد ـ رضا ذوالفعلینژاد در نشست خبری که در سالن اجتماعات ادارهکل زندانهای استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران استان کرمان گفت: هدف سازمان زندانها صرفاً نگهداری مجرمان نیست؛ کسی که خطایی مرتکب شده است باید اقدامات بازپروری شخصیتی را دریافت کند تا پس از آزادی، بازگشتی سالم به جامعه و خانواده داشته باشد.
وی افزود: در بحث بهداشت و درمان زندانیان، در تمام زندانها واحد بهداشت و درمان فعال است و زندانیان بدو ورود از نظر جسمی و روانشناختی غربالگری میشوند.
ذوالفعلینژاد گفت: در حال حاضر ۲۰۳ پزشک با تخصصهای مختلف در زندانهای استان فعالیت میکنند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان اظهار کرد: با کمک ۴۰ روحانی، اقدامات اصلاحی در زندانها در حال انجام است که حضور در دورههای آموزش قرآن، نهجالبلاغه و آموزشهای عقیدتی از جمله این اقدامات به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه امروز هیچ زندانی نمیتواند مدعی شود که میخواهد باسواد شود، اما شرایط آن فراهم نیست، بیان کرد: در حال حاضر ۲۶۸ نفر در سه سطح نهضت سوادآموزی آموزش میبینند.
امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکترا در زندان
وی تصریح کرد: در زمینه ادامه تحصیل زندانیان نیز مدارسی در زندانهای سیرجان، کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان و بافت فعالیت آموزشی دارند و ۳۹۵ نفر در حال ادامه تحصیل هستند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر در مقطع متوسطه اول و ۲۹۵ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: ۱۴ نفر از زندانیان نیز در دانشگاه ادامه تحصیل میدهند و حتی شرایطی فراهم شده است که یکی از دانشجویان دکترای زندانی، از رساله خود در زندان مرکزی دفاع کند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان بیان کرد: در حوزه تربیتبدنی، انجام ورزش صبحگاهی در تمام اندرزگاهها اجباری شده و زیرساختهای مناسبی نیز در این زمینه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه نام «زندان» به «ندامتگاه» تغییر یافته تا بار اصلاحی و تربیتی بیشتری داشته باشد، بیان کرد: پنج سالن ورزشی در اختیار داریم و سرانه فضای ورزشی نسبت به جمعیت زندانیان سه متر است. همچنین دو سالن ورزشی دیگر نیز با کمک خیران در رفسنجان و شهربابک در دست احداث است.
ذوالفعلینژاد تصریح کرد: پنج گود زورخانه استاندارد در زندانهای استان وجود دارد و برای پر کردن اوقات فراغت زندانیان نیز ۳۳ کتابخانه با ۷۳ هزار و ۱۵۰ جلد کتاب در زندانهای استان فعال است.
مدیرکل زندانهای استان کرمان با بیان اینکه حرفهآموزی و اشتغال زندانیان نقش مهمی در مهارتآموزی و جلوگیری از بازگشت آنان به زندان دارد، افزود: ۱۱۰ کارگاه فنی و حرفهای در زندانهای استان در حال فعالیت هستند که در زمینه تولید اقلام پزشکی، فیلترسازی، تولید کفش، دوچرخهسازی، صنایعدستی و خیاطی فعالیت میکنند. همچنین ۱۸ نیروی فنی و حرفهای در زندان مرکزی مستقر هستند و زندان کرمان با سه هزار مترمربع زیربنا، نخستین مرکز ثابت حرفهآموزی کشور به شمار میرود.
گواهی فنی و حرفهای بدون قید زندان
وی گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۵۹۸ نفر آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند و ۳ هزار و ۶۱۳ نفر نیز گواهینامه فنی و حرفهای بدون درج عنوان زندان دریافت کردند.
ذوالفعلینژاد تصریح کرد: کارفرمای کارخانه دوچرخهسازی زندان، خود یک زندانی بود که موفق شد این کارگاه را در سه زندان راهاندازی کند. او در گفتوگوهای مختلف نیز اعلام کرده است که زمانی زندانی بوده و سال گذشته ۵۰ نفر در زندان مرکزی از محل فعالیت این کارگاه، ماهانه بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت میکردند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان بیان کرد: کارگاه فیروزه در شهربابک نیز با کمک بنیاد تعاون و خیران راهاندازی شده است که ۳۵ نفر در آن به فیروزهکوبی روی مس مشغول هستند و محصولات آن توسط خریداران اصفهانی خریداری میشود.
دادرسیهای الکترونیکی در زندانهای کرمان
وی تصریح کرد: ۹۷ درصد دادرسیهای ما به صورت الکترونیکی انجام میشود و استان کرمان در این حوزه جزو سه استان برتر کشور است.
ذوالفعلینژاد تأکید کرد: در زمینه نظارت الکترونیکی نیز ۶۰۹ نفر از زندانیان حضور فیزیکی در زندان ندارند و در خانه، محل کار یا شهر تردد میکنند که پابند الکترونیکی آنان در مرکز نظارت الکترونیکی مدیریت میشود.
وی بیان کرد: این نوع نظارت برای زندانیانی که مرتکب جرایم مهم و سنگین نشدهاند، اعمال میشود و از مهمترین مزایای آن، کاهش جمعیت کیفری زندانها و کاهش هزینههای جاری است.
مدیرکل زندانهای استان کرمان از فعالیت ۱۴ شورای حل اختلاف در زندانهای استان خبر داد و گفت: سال گذشته ۷ هزار و ۳۸ پرونده وارد این شوراها شد که در نهایت پرونده ۵ هزار و ۵۰۷ نفر به صلح و سازش انجامید و ۴ هزار و ۴۳۹ نفر نیز از همین طریق آزاد شدند.
وی از بخشش ۳۶ محکوم به قصاص با کمک قضات، ستاد دیه و خیران خبر داد و افزود: در راستای کمکهای حقوقی و قضایی به زندانیان، سال گذشته ۶ هزار و ۶۷۴ بازدید قضایی از زندانهای استان انجام شد.
وی گفت: ۱۲ انجمن حمایت از خانواده زندانیان در استان فعال هستند که ۴ هزار و ۷۸۹ خانواده را تحت پوشش دارند. برخی از این خانوادهها در مناسبتهای مختلف کمکهای موردی دریافت میکنند و تعدادی نیز از کمکهای معیشتی ماهانه بهرهمند هستند.
وی از معرفی ۹۰ زندانی برای دریافت وام ۱۵۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: ۲۷ سال سابقه زندانبانی به من نشان داده است که اشتغال یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بازگشت به جرم است؛ بهگونهای که افرادی که شاغل شدهاند، کمتر از یک درصد بازگشت به جرم داشتهاند.
۴۹ درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر
ذوالفعلینژاد تصریح کرد: اینگونه نیست که زندانی به همه امکانات دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر، اگر شرایط بهداشتی و تغذیهای در زندان بهدرستی رعایت نشود، فرد دچار سوءتغذیه شده و هزینههای بیشتری به مجموعه تحمیل خواهد شد. از نظر ما، چون زندانی از آزادی، حضور در کنار خانواده، اشتغال و ارتباط با بستگان محروم است، نباید کرامت انسانی و حقوق شهروندی او نیز نادیده گرفته شود.
وی بیشترین جرایم زندانهای استان را مربوط به مواد مخدر با ۴۹.۴ درصد و پس از آن سرقت با ۲۶ درصد اعلام کرد.
وی همچنین درصد بازگشت به زندان در جرایم سرقت را بیشتر دانست و بر ضرورت اقدامات و فعالیتهای رسانهای برای کاهش جمعیت زندانها تأکید کرد.