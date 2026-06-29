فاز نخست اردوی مشترک ایران و ترکیه در کلاس ILCA۷ با هدف آمادگی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با موفقیت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله اول اردوی آماده‌سازی و تدارکاتی تیم ملی بادبانی ایران در کلاس المپیکی ILCA۷ با حضور نماینده کشورمان در شهر بدروم ترکیه به کار خود پایان داد. این کمپ تمرینی با هدف آماده‌سازی جهت حضور مقتدرانه در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و به صورت مشترک با ملی‌پوشان ترکیه برگزار شد.

 این انجمن در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، برنامه‌های تمرینی برون‌مرزی خود را کلید زده است. در همین راستا، فاز نخست اردوی مشترک تیم ملی بادبانی ایران و ترکیه در کلاس تخصصی ILCA۷ از تاریخ ۱ لغایت ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر بدروم ترکیه برگزار شد. در این اردو، شهاب خاتم به عنوان نماینده ایران حضور یافت و تمرینات فشرده خود را پشت سر گذاشت.
حمید شمالی، دبیرکل انجمن بادبانی ایران، در خصوص دلایل برگزاری این اردو در خارج از کشور اظهار داشت: “هدف‌گذاری اصلی ما حضور موفق در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است. متاسفانه به دلیل کمبود زیرساخت‌های استاندارد و تجهیزات به‌روز کلاس ILCA۷ در داخل کشور و از همه مهم‌تر نبود حریفان تمرینی سطح بالا، امکان برگزاری اردوی باکیفیت و استاندارد در آب‌های داخلی فراهم نبود. از این رو، پس از رایزنی‌های فشرده با فدراسیون بادبانی ترکیه، موفق شدیم این مجموعه اردو‌های مشترک را با تیمی که خود را برای رقابت‌های قهرمانی اروپا آماده می‌کند تدارک ببینیم تا نماینده ما در یک محیط کاملاً حرفه‌ای و رقابتی آماده شود. ”
شمالی در ادامه افزود: “روند آماده‌سازی متوقف نخواهد شد؛ بر اساس تقویم عملیاتی، مرحله دوم این اردو در اواخر تیرماه ۱۴۰۵ و مرحله سوم و نهایی آن در مردادماه ۱۴۰۵ پیگیری خواهد شد تا به بالاترین سطح از آمادگی فنی و جسمانی دست یابیم.

برچسب ها: بادبانی ، تیم ملی بادبانی
خبرهای مرتبط
منع اعزام تیم های مدال آور
مخالفت وزارت ورزش با اعزام تیم ها به بازی های آسیایی ساحلی
جزئیات کاروان قایقرانی اعزامی به مسابقات آسیایی جاکارتا
مرگ پدر، ملی پوش قایقرانی ویتنام را به کشورش بازگرداند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کانادا با پیروزی مقابل آفریقای جنوبی تاریخ ساز شد + فیلم
رونمایی از اسکوچیچ در گرو قطع همکاری با اوسمار
۶ بازیکن تیم ملی که ژنرال فرصت بازی به آنها نداد
شوک به جامعه فوتبال؛ مرگ فوتبالیست‌ها و همسرانشان زیر آوار زمین‌لرزه
قابل توجه ناکامان وطنی؛ سرمربی کره جنوبی کنار رفت
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان استعفا کرد
والیبال ایران در جایگاه چهاردهم/ سامورایی‌ها در صدر جدول
برزیل- ژاپن؛ از کارتون فوتبالیست‌ها و رویای بچه گانه تا واقعیتِ چمن سبز
جدال گل گهر و چادر ملو برای کسب سهمیه آسیایی
تحلیل بازی‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
آخرین اخبار
خدمت‌رسانی ورزش‌های آبی به عزاداران در تهران، قم و مشهد
تمرینات تیم بادبانی ایران در ترکیه به پایان رسید
تیراندازی در محل پخش جام جهانی در کالیفرنیا
بهنام محمودی: والیبال ایران به برنامه‌ریزی دقیق و آسیب‌شناسی نیاز دارد
نصیری: امروز فاصله موی‌تای ایران با طلای جهان، فقط چند امتیاز است/کاروان شهدای میناب، فقط یک نام نبود
شوک به جامعه فوتبال؛ مرگ فوتبالیست‌ها و همسرانشان زیر آوار زمین‌لرزه
نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال:قهرمانی زنان با وجود چالش‌های بزرگ محقق شد
فعالیت شبانه‌روزی درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی در ایام وداع با امام شهید
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان استعفا کرد
والیبال ایران در جایگاه چهاردهم/ سامورایی‌ها در صدر جدول
قابل توجه ناکامان وطنی؛ سرمربی کره جنوبی کنار رفت
پیام وزیر ورزش و جوانان در تقدیر از همراهی ایرانیان با تیم ملی فوتبال
پیام سازمان بسیج ورزشکاران کشور به کاروان میناب ۱۶۸
تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی ۵ فدراسیون ورزشی اعلام شد
آغاز مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی در تهران
تحلیل بازی‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
برزیل- ژاپن؛ از کارتون فوتبالیست‌ها و رویای بچه گانه تا واقعیتِ چمن سبز
جدال گل گهر و چادر ملو برای کسب سهمیه آسیایی
۶ بازیکن تیم ملی که ژنرال فرصت بازی به آنها نداد
رونمایی از اسکوچیچ در گرو قطع همکاری با اوسمار
کانادا با پیروزی مقابل آفریقای جنوبی تاریخ ساز شد + فیلم
برنامه کامل مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی فوتبال ایران
تورجهانی تنیس؛ یک پیروزی و ۲ شکست برای تنیسور‌های ایران
پیاتزا بعد از برد کوبا: بهتر شده‌ایم، اما برایم کافی نیست
نخستین حضور کانادا و آفریقای جنوبی در مرحله حذفی
ایران ۳ - ۱ کوبا/ شاگردان پیاتزا با برد فرانسه را ترک کردند
خط قرمز بختیاری زاده برای بازیکنان استقلال
حردانی در مسیر دفاع راست؛ تورانیان در فکر جدایی از استقلال
دو گزینه برای نیمکت استقلال؛ انتخاب دستیار خارجی به بن‌بست خورد