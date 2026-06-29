باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله اول اردوی آمادهسازی و تدارکاتی تیم ملی بادبانی ایران در کلاس المپیکی ILCA۷ با حضور نماینده کشورمان در شهر بدروم ترکیه به کار خود پایان داد. این کمپ تمرینی با هدف آمادهسازی جهت حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و به صورت مشترک با ملیپوشان ترکیه برگزار شد.
این انجمن در مسیر آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، برنامههای تمرینی برونمرزی خود را کلید زده است. در همین راستا، فاز نخست اردوی مشترک تیم ملی بادبانی ایران و ترکیه در کلاس تخصصی ILCA۷ از تاریخ ۱ لغایت ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر بدروم ترکیه برگزار شد. در این اردو، شهاب خاتم به عنوان نماینده ایران حضور یافت و تمرینات فشرده خود را پشت سر گذاشت.
حمید شمالی، دبیرکل انجمن بادبانی ایران، در خصوص دلایل برگزاری این اردو در خارج از کشور اظهار داشت: “هدفگذاری اصلی ما حضور موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است. متاسفانه به دلیل کمبود زیرساختهای استاندارد و تجهیزات بهروز کلاس ILCA۷ در داخل کشور و از همه مهمتر نبود حریفان تمرینی سطح بالا، امکان برگزاری اردوی باکیفیت و استاندارد در آبهای داخلی فراهم نبود. از این رو، پس از رایزنیهای فشرده با فدراسیون بادبانی ترکیه، موفق شدیم این مجموعه اردوهای مشترک را با تیمی که خود را برای رقابتهای قهرمانی اروپا آماده میکند تدارک ببینیم تا نماینده ما در یک محیط کاملاً حرفهای و رقابتی آماده شود. ”
شمالی در ادامه افزود: “روند آمادهسازی متوقف نخواهد شد؛ بر اساس تقویم عملیاتی، مرحله دوم این اردو در اواخر تیرماه ۱۴۰۵ و مرحله سوم و نهایی آن در مردادماه ۱۴۰۵ پیگیری خواهد شد تا به بالاترین سطح از آمادگی فنی و جسمانی دست یابیم.