وب‌سایت صهیونیستی زمان در گزارشی، توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل را توافقی شکننده خواند و گفت این توافق بیشتر حاصل فشار بود تا یک دستاورد واقعی.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت صهیونیستی «زمان» از «توافق‌نامه‌ی چارچوب» بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل که تحت نظارت آمریکا منعقد شده بود، انتقاد کرد.

این وب‌سایت در مقاله‌ای استدلال کرد که «توافق با لبنان توهمی است که در برابر چشمان ما منفجر خواهد شد» و خاطرنشان کرد که دولت آمریکا به شدت خواهان توافق بین رژیم تروریستی اسرائیل و لبنان بود تا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرصتی برای «اعلام جشن دیگری» بدهد.

زمان همچنین وضعیت رژیم تروریستی اسرائیل را «بسیار بد» توصیف کرد و نوشت: اسرائیل هیچ دستاوردی نداشته است، زیرا این توافقات تحت فشار انجام شده است زیرا واشنگتن از مشغول بودن به خاورمیانه خسته شده است.

این مقاله افزود: اسرائیل در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و واشنگتن توافقاتی را تحمیل کرده است که ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارند.

در همین زمینه، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» پیش از این گزارش داده بود که نهاد امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل از توافق امضا شده با بیروت حمایت می‌کند، اما در مورد موفقیت آن تردید دارد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که مسیر اجرای توافق امضا شده بین رژیم تروریستی اسرائیل و لبنان طولانی و پر از موانع است و به گفته او، شانس موفقیت آن زیاد نیست.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به لبنان ، جنوب لبنان ، ارتش اسرائیل
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