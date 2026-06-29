مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در اتفاقی کم سابقه و در راستای صیانت از اراضی عمومی و ملی، سند مالکیت ۲۴۰۰ هکتار از اراضی واقع در منطقه سولقان بعد از ۲۳ سال صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: در ادامه اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و جلوگیری از تعرض و تصرفات غیرقانونی، سند مالکیت پلاک ثبتی ۸۹۷ فرعی از ۲۱۰۷ اصلی موسوم به اراضی سولقان با مساحت ۲۹۹۰ هکتار در قالب ۲ بخش (پولیگون) که بخش اول در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد، بخش دیگر نیز در دست اقدام جهت صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ابتدا پلاک موصوف در سال ۷۷ در اجرای رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شد و سپس درسال ۸۲ پس از تدقیق هندسی و نقشه برداری با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان تهران در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری تحویل و تحول انجام شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: سند مالکیت پلاک در دو بخش (پولیگون) با مساحت حدود ۲۴۰۰ هکتار بنام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر و بخش د. وم نیز با مساحت ۶۰۰ هکتار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک در حال صدور است.

 خالقی ضمن تشکر از همکاری و حمایت سازمان اطلاعات و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: این اقدام با پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی استان و با همکاری مراجع ثبتی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شد و صدور این سند با هدف تثبیت مالکیت دولت، حفاظت از اراضی عمومی و مدیریت صحیح اراضی در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفت.

برچسب ها: راه و شهرسازی ، سند مالکیت
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