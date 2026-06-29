باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با طبیعت کوهستانی، دشت‌های سرسبز، رودخانه‌های پرآب و پیشینه فرهنگی غنی، یکی از مهم‌ترین مناطق عشایرنشین ایران به شمار می‌رود. حضور ایل‌های بزرگ و شناخته‌شده، شیوه زندگی کوچ‌نشینی، آداب و رسوم اصیل، موسیقی محلی، صنایع‌دستی و خوراک بومی، این استان را به مقصدی منحصر‌به‌فرد برای گردشگری عشایری تبدیل کرده است. امروزه گردشگری عشایری به‌عنوان یکی از شاخه‌های گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی، علاوه بر ایجاد درآمد برای جوامع محلی، نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری ایفا می‌کند

گردشگری عشایری نوعی از گردشگری فرهنگی است که در آن گردشگران با سبک زندگی، فرهنگ، سنت‌ها و فعالیت‌های روزمره عشایر آشنا می‌شوند. این نوع گردشگری فرصتی فراهم می‌کند تا بازدیدکنندگان از نزدیک زندگی در سیاه‌چادرها، دامداری سنتی، کوچ فصلی، تولید صنایع‌دستی، پخت غذا‌های محلی و آیین‌های بومی را تجربه کنند. برخلاف گردشگری انبوه، گردشگری عشایری بر تعامل مستقیم گردشگر با جامعه میزبان و احترام به فرهنگ و محیط‌زیست تأکید دارد.

ظرفیت‌های گردشگری عشایری در لرستان

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بر ضرورت معرفی و حفظ میراث فرهنگی عشایر، توسعه گردشگری عشایری و حمایت از صنایع دستی بومی و محلی تأکید کرد.

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه عشایری در حوزه فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی، اظهار داشت: عشایر به عنوان بخشی از هویت فرهنگی استان، نقش مهمی در غنای میراث ناملموس و توسعه گردشگری فرهنگی دارند.

وی ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های مشترک، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عشایر لرستان در سطح ملی تأکید کرد.

لرستان به دلیل شرایط طبیعی و فرهنگی، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری عشایری دارد. وجود رشته‌کوه زاگرس، مراتع گسترده، آب‌وهوای متنوع و حضور عشایر کوچنده، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری این نوع گردشگری فراهم کرده است.

از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری عشایری لرستان می‌توان به زندگی در سیاه‌چادر‌های عشایری و آشنایی با معماری سنتی، مشاهده کوچ بهاره و پاییزه عشایر در مسیر‌های تاریخی. مشارکت در فعالیت‌های دامداری مانند دوشیدن دام و تهیه فرآورده‌های لبنی، آشنایی با موسیقی محلی، رقص‌های آیینی و مراسم سنتی، خرید صنایع‌دستی مانند گلیم، جاجیم، سیاه‌چادر، نمد و دست‌بافته‌های عشایری، تجربه غذا‌های محلی همچون آش‌های سنتی، کباب‌های محلی، دوغ، کشک و فرآورده‌های لبنی تازه و بهره‌مندی از طبیعت بکر کوهستانی، چشمه‌ها، آبشار‌ها و مراتع سرسبزاشاره کرد

توسعه گردشگری عشایری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی متعددی برای عشایر لرستان ایجاد کند. فروش محصولات دامی، صنایع‌دستی، غذا‌های محلی و ارائه خدمات اقامتی در اقامتگاه‌های عشایری از مهم‌ترین منابع درآمدی محسوب می‌شوند. این درآمد‌ها موجب کاهش وابستگی عشایر به دامداری سنتی، افزایش اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و بهبود سطح رفاه خانوار‌های عشایری می‌شود.

علاوه بر این، گردشگری موجب رونق بازار‌های محلی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک در مناطق عشایری خواهد شد

گردشگری عشایری علاوه بر منافع اقتصادی، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی دارد. آشنایی گردشگران با موسیقی، زبان، پوشش، آداب و رسوم و سبک زندگی عشایر موجب معرفی فرهنگ غنی لرستان در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود. همچنین ایجاد انگیزه برای حفظ صنایع‌دستی، آیین‌های سنتی و انتقال دانش بومی به نسل جوان از دیگر پیامد‌های مثبت این نوع گردشگری است.

در صورت مدیریت صحیح، گردشگری می‌تواند زمینه تعامل فرهنگی، افزایش اعتمادبه‌نفس جوامع محلی و تقویت مشارکت اجتماعی را فراهم کند.

گردشگری عشایری در لرستان یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری پایدار در ایران محسوب می‌شود. طبیعت چشم‌نواز، فرهنگ غنی عشایری، سبک زندگی سنتی، صنایع‌دستی اصیل و مهمان‌نوازی مردم این منطقه، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است. با برنامه‌ریزی اصولی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مشارکت فعال جامعه محلی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، می‌توان گردشگری عشایری را به یکی از موتور‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لرستان تبدیل کرد؛ به گونه‌ای که هم کیفیت زندگی عشایر ارتقا یابد و هم میراث ارزشمند آنان برای نسل‌های آینده حفظ شود.