مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از برگزاری هشتمین دوره جشنواره قرآنی «باران وحی» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات اجتماعی، اظهار داشت: هشتمین دوره جشنواره قرآنی «باران وحی» با رویکرد آموزشی و با هدف گسترش فرهنگ قرآن کریم و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ویژه‌ی جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) تدوین و برگزار می‌شود و این دوره جشنواره در سال ۱۴۰۵ با سهمیه بیش از ۲۵ هزار نفر شرکت کننده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هشتمین دوره این جشنواره با تنوع بسیار بالا و در قالب ۲۴ رشته مختلف در سه بخش اصلی «آوایی و آوینی»، «معارفی» و «هنری» برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول بیان داشت: بخش آوایی و آوینی شامل رشته‌های: ترتیل، تحقیق، دعا خوانی، صحت قرائت نماز، صحیح‌خوانی، حفظ عمومی، اذان، مداحی، حفظ تخصصی و قرائت تقلیدی است و در بخش معارفی، شرکت‌کنندگان در زمینه‌های مفاهیم قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی و آشنایی با احکام شرعی به رقابت می‌پردازند و همچنین بخش هنری با پوشش گسترده‌ای از رشته‌هایی نظیر: قصه گویی، روایتگری، عکاسی، خوشنویسی، پادکست، نماهنگ، شعر، فیلم کوتاه و نقاشی، میزبان استعدادهای مختلف خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه همگروه به نشانی www.hamgoroh.emdad.ir برای ثبت‌نام در این جشنواره تا ۱۰ مرداد ماه 1405 اقدام کنند.

شایسته ذکر است در سال گذشته بیش از 10 هزار نفر از مددجویان این نهاد در رده های سنی مختلف در این جشنواره معنوی شرکت کردند.

منبع:کمیته امداد هرمزگان