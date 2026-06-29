وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد وزیر خارجه عربستان، به دعوت وانگ یی یک سفر رسمی دو روزه به پکن خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، این هفته یک سفر رسمی دو روزه به چین خواهد داشت. وزیر خارجه عربستان به دعوت وانگ یی، همتای چینی خود، از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه از پکن دیدار خواهد کرد.

این سفر در بحبوحه تنش‌های جدید بین ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز، پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و مذاکرات فنی بعدی در سوئیس برای پایان دادن به جنگ ایران، انجام می‌شود. پس از حملات متقابل اخیر، دو طرف بر سر توقف خصومت‌ها و برگزاری نشست روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلافات خود بر سر مدیریت این آبراه استراتژیک به توافق رسیده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و عربستان ، درگیری در خاورمیانه
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