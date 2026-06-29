در سالگرد جنایت علیه پرواز ۶۵۵؛ پخش «ابلیس» و «آبی عمیق»

شبکه نمایش سیما در سالگرد جنایت حمله آمریکا به پرواز ۶۵۵ ایران ایر، فیلم‌های سینمایی «ابلیس» و «آب عمیق» را دوشنبه ۸ تیر ماه و پنج شنبه ۱۱ تیر ماه پخش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سالروز حمله ددمنشانه ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای ایرباس ۶۵۵ ایران ایر در سال ۱۳۶۷ که منجر به شهادت تمامی سرنشینان آن هواپیما، فیلم «ابلیس» به کارگردانی احمدرضا درویش با بازی خسرو شکیبایی دوشنبه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه، عضو یک گروه جاسوسی است و اطلاعاتی که به دست می‌آورد در اختیار اعضای گروهش می‌گذارد، در حادثه سقوط هواپیمای ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج‌فارس خانواده‌اش را از دست می‌دهد و …

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان خسرو شکیبایی، اسماعیل سلطانیان، نادیا دلدارگلچین، هادی مرزبان، فخرالدین صدیق شریف، بیوک میرزایی، فریبا کوثری و پروین سلیمانی را نام برد.

همچنین فیلم «آبی عمیق» به کارگردانی حسن لفافیان و تهیه کنندگی فاطمه موسوی پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این فیلم داستان زندگی دختری بنام رضوان را به تصویر می‌کشد که بعد از ۲۰ سال پس از اطلاع از واقعیت زندگی اش قصد سفر به خارج از کشور برای دیدن پدر خود را دارد که هواپیمای ایرانی توسط ناو امریکایی مستقر در خلیج فارس مورد حمله قرار می‌گیرد و...

فاطمه گودرزی، حبیب دهقان نسب، بیوک میرزایی، حسین توشه، مهران نائل و سیما خضرآبادی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

برچسب ها: جنایت ، پرواز 655 ، فیلم سنیمایی
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