باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز (دوشنبه، هشتم تیر) در ادامه برنامههای سفر خود به قم در دیدار با آیتالله شبیری زنجانی با اشاره به آمادگیهای پیشبینیشده ازسوی دولت برای روبهرویی با شرایط خاص و فشارهای احتمالی بیان کرد: دشمنان تلاش کردند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور ازجمله کارخانهها، منابع و ظرفیتهای تولید گاز، صنایع فولاد و پتروشیمی روند توسعه و تولید را مختل کنند. همچنین، با اعمال محدودیت در فروش نفت به دنبال ایجاد بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی بودند، اما اراده ملت ایران و مشیت الهی بر استمرار مسیر پیشرفت و سربلندی کشور قرار گرفت.
وی توافق اخیر را دستاوردی مهم برای ملت ایران توصیف کرد و افزود: این توافق، پیروزی بزرگی برای مردم ایران شمرده میشود و در چهارچوب آن، تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شده است. دولت نیز همزمان با پیگیری روند بازسازی، برنامههای حمایتی از معیشت مردم را در دستور کار قرار داده است و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله این اقدامهاست.
رئیسجمهوری از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: براساس برنامهریزیهای انجامشده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقیمانده این منابع نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری