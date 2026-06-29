باشگاه خبرنگاران جوان - پیشرفت و تعالی کلانشهرها در عرصههای گوناگون، نیازمند پیوند میان مراکز علمی و نهادهای مدنی است. دانشگاهها به عنوان کانونهای اصلی تولید دانش و تربیت نیروی متخصص، برای تحقق اهداف بلندمدت خود و پاسخگویی به نیازهای فنی جامعه، به پشتیبانی و همیاری بخشهای مختلف نیاز دارند.
ورود خیرین به این حوزه، میتواند مسیر رشد و شکوفایی را برای جوانان نخبه هموار کرده و بستر لازم را برای تبدیل پژوهشها به ثمرات ملموس در سطح شهر فراهم آورد.
پایش میدانی توانمندیها و نیازهای پژوهشی
در این بازدید که با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز صورت گرفت، اعضای مجمع خیرین از بخشهای مختلف آزمایشگاهی و مراکز تحقیق و توسعه بازدید کردند.
این نشست فرصتی بود تا علاوه بر مشاهده توانمندیهای علمی استادان و دانشجویان، نیازهای اساسی دانشگاه در حوزههای تجهیزاتی و گسترش امکانات پژوهشی به صورت دقیق واکاوی شود.
نگاه واقعبینانه به این کمبودها در کنار ظرفیتهای موجود، گامی ضروری برای تدوین برنامههای حمایتی هدفمند محسوب میشود تا منابع موجود به بهترین شکل در مسیر رشد علمی به کار گرفته شود.
ترسیم نقشه راه همکاریهای سازنده
در ادامه این نشست، حاضران بر ضرورت تغییر نگاه به مشارکتهای مردمی و هدایت آن به سوی حوزههای تخصصی و علمی تأکید کردند. مقرر شد با تدوین تفاهمنامههای همکاری، از توانمندیهای مجمع خیرین برای بهبود محیطهای علمی استفاده شود تا پیوندی پایدار میان ظرفیتهای اجتماعی و نیازهای دانشگاهی شکل بگیرد.
هدف از این همافزایی، رفع موانع موجود بر سر راه فعالیتهای پژوهشی و ایجاد فضایی مساعد برای نوآوری است تا با بهرهگیری از خرد جمعی، جایگاه علمی دانشگاه ارتقا یافته و خروجی پژوهشها در خدمت توسعه همهجانبه شهر قرار گیرد.
مشارکت خیرین در فضای دانشگاهی، نویدبخشِ دورانی تازه در فرهنگ نیکوکاری است که بر پایه تخصص و تعالی بنا شده است.
این همراهی میان سرمایههای انسانی در دانشگاه و توانمندیهای مردمی در مجمع خیرین، میتواند شیراز را به نمونهای موفق در استفاده از ظرفیتهای بومی برای تقویت زیستبوم علم و دانش تبدیل کند و آیندهای درخشانتر برای فرزندان این مرز و بوم رقم بزند.
منبع: دانشگاه صنعتی شیراز