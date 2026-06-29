باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مدیرکل صدا و سیمای استان تصادفات جادهای را یکی از چالشهای اساسی استان دانست و بر ضرورت همافزایی تمامی دستگاههای متولی تأکید کرد.
آینهدار با بیان اینکه با توجه به ایام تابستان و افزایش ترددها در ماههای پیشرو، نیازمند یک «کار ویژه رسانهای» هستیم، بیان کرد: باید با تولیدات داستانمحور، مستندهای تحلیل صحنه تصادف و بهرهگیری از فناوریهای شبیهسازی، احساس مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهیم.
وی همچنین پیشنهاد کرد: با استفاده از ظرفیت رادیو به عنوان رسانه گرم در جادهها، تولیدات کوتاه تلویزیونی قبل و بعد از آگهیها، و بازتاب تجربیات رانندگان و نیروهای انتظامی از رسانه میتوان تلنگری جدی به مخاطبان زد.
وی افزود: آمادگی خود را برای تحلیل کارشناسی و اطلاعرسانی سریع تصاویر تصادفات جهت افزایش اثر بازدارندگی اعلام میکنیم.
سرهنگ کیانی، معاون ترافیک پلیس راهور استان، ضمن ابراز نگرانی از افزایش ۷۹ درصدی تصادفات فوتی، خستگی، خوابآلودگی، سرعت غیرمجاز و عدم استفاده از کمربند ایمنی را عوامل اصلی این حوادث برشمرد.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی استان و کمبود مجتمعهای بینراهی، خواستار تولید محتوای متناسب با شرایط مسیرهای کویری استان شد.
سرهنگ شاهزهی، جانشین رئیس پلیس راه استان نیز با تاکید بر نقش رسانه در فرهنگسازی بر ضرورت بهرهگیری از این فرصت و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی در مخاطبان در تولیدات نمایشی تأکید کرد.
وی از آمادگی پلیس برای برقراری ارتباط زنده کارشناسی از صحنه تصادفات با صدا و سیما خبر داد.
حیدری، رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند راهداری استان از وجود بیش از ۱۰۰ دوربین نظارتی و ثبت تخلف در استان و آغاز نصب ۹۰ سامانه جدید خبر داد.
عباسی، معاون فنی اورژانس استان با اشاره به اهمیت تأثیرگذاری عاطفی بر مخاطب، پیشنهاد کرد با تولید مستند از زندگی بازماندگان تصادفات که دچار ضایعات جسمی شدهاند، واقعیتهای تلخ ناشی از عدم رعایت قوانین ترافیکی به تصویر کشیده شود.
ملکآبادی، مدیر آموزش معاونت اجتماعی پلیس نیز با اعلام آمادگی برای اشتراکگذاری تولیدات فضای مجازی پلیس با صدا و سیما، بر استفاده حداکثری از ظرفیت رادیو در جادهها تأکید کرد.
اکبری معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با تأکید بر لزوم ایجاد امنیت در مسیرها، بر ترکیب «فرهنگسازی» و «ارتقای زیرساختها» تأکید کرد و راهکار ایجاد امنیت را در پوشش کامل دوربینهای نظارتی، اعمال جریمههای بازدارنده و در مقابل، تشویق رانندگان قانونمدار در رسانهها دانست.
در این جلسه مقرر کرد تا با تدوین یک برنامه هفتگی منسجم، تمامی دستگاههای درگیر، با مشارکت فعالانه در تولیدات رسانهای، گامی بلند در جهت کاهش آمار تصادفات و حفظ جان هموطنان در جادههای خراسان جنوبی بردارند.