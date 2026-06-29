مدیرعامل بورس تهران از افزایش تمایل بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین نشست مجمع عالی مدیران با محور «تبیین الزامات، فرصتها و مسیرهای ورود بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه» به میزبانی بورس تهران و با حضور محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران و جمعی از مدیران بخش خصوصی برگزار شد.
مدیرعامل بورس تهران، در این نشست از افزایش تمایل بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه خبر داد و گفت: استقبال شرکتهای فعال بخش خصوصی برای حضور در بورس به شکل محسوسی افزایش یافته است. بر همین اساس، بورس تهران طراحی «بازار خصوصی» را در دستور کار قرار داده است؛ بازاری که در آن شرکتهای سهامی خاص بتوانند بدون تبدیل فوری به سهامی عام، با اصول حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار مالکیت و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه آشنا شوند و به تدریج برای پذیرش در بازارهای اصلی آماده شوند.
محمود گودرزی از آغاز بهکار یک سامانه تعاملی جدید بورس تهران خبر داد و گفت: بهزودی بخش عمده فرآیندهای پذیرش و تعامل با ناشران به صورت کاملاً الکترونیک انجام خواهد شد و حتی امضای امیدنامهها نیز به شکل دیجیتال خواهد بود تا بروکراسی اداری به حداقل برسد.
او با اشاره به تغییر رویکرد بورس تهران طی ۲ سال گذشته تاکید کرد: سیاست بورس تهران این است که هر شرکتی با سود خالص بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، در اولویت پذیرش قرار گیرد و بورس تهران برای ورود چنین شرکتهایی فرش قرمز پهن خواهد کرد.
او با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند پذیرش گفت: شرط اصلی ورود به بورس تهران، پذیرش اصل شفافیت است. هیأت پذیرش پیش از هر چیز باید اطمینان پیدا کند که شرکت متقاضی اراده لازم برای فعالیت شفاف را دارد. صورتهای مالی با دقت بررسی میشوند و در صورت وجود این اراده، بورس تهران برای رفع سایر ایرادهای ساختاری شرکتها نیز راهکارهای لازم را ارائه میدهد.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به برخی نگرانیها درباره سختگیریهای پذیرش در بورس تهران گفت: شاید الزامات پذیرش در بورس تهران نسبت به سایر بازارها دقیقتر باشد، اما مزایایی همچون معافیتهای مالیاتی، افزایش اعتبار و برندینگ شرکتها، این سختگیریها را توجیه میکند.
گودرزی یکی از مهمترین مزایای حضور در بورس را تثبیت حقوق مالکیت دانست و اعلام کرد: بسیاری از کسبوکارهای خصوصی پس از سالها فعالیت، نیازمند تثبیت و صیانت از حقوق مالکیت خود هستند. ورود به بورس علاوه بر معافیتهای مالیاتی و ارتقای برند، این اطمینان را برای سهامداران ایجاد میکند.
مدیرعامل بورس تهران از برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناورمحور خبر داد و افزود: جلسات هیأت پذیرش بورس تا پایان سال برنامهریزی شده است، اما برای شرکتهای فناور و دارای اولویت، خارج از روال معمول زمان و ظرفیت ویژهای اختصاص خواهیم داد.
منبع: بازار سرمایه