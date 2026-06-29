باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۸ تیر شاخص کل بورس با ریزش ۱۶ هزار و ۳۱۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۵۹ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۹۲ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۱۹ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فارس، شپنا و وپاسار بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، شبندر و فملی پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱۶۸ واحد در سطح ۳۸ هزار و ۶۲۳ واحدی قرار گرفت؛ کگهر، آریا و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد ذرت، زهلال و فزر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس ایران بودند.

امروز گروه فرآورده نفتی با ارزش معاملاتی ۴ هزار و ۹۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه شیمیایی و بانک‌ها در جایگاه بعدی قرار گرفتند.