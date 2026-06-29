سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای مقامات اوکراینی را به تسهیل ترانزیت مواد مخدر از آمریکای لاتین به اروپا متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، مقامات اوکراینی را به تسهیل ترانزیت مواد مخدر از آمریکای لاتین به اروپا متهم کرد و گفت که کی‌یف به منظور جبران کمبود حمایت مالی متحدان غربی و کسب درآمد‌های دیگر، اجازه گسترش این تجارت را داده است.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه همچنین اعلام کرد که سرویس‌های امنیتی اوکراین عمداً قاچاق مواد مخدر را از طریق این کشور تسهیل می‌کنند. بر اساس این ادعا، گروه‌های جنایتکار آمریکای لاتین به دنبال گسترش محموله‌های مواد مخدر از جمله فنتانیل به اروپا هستند، زیرا کارزار ضد مواد مخدر در ایالات متحده تشدید شده است. به گفته این سرویس، اوکراین به عنوان یک کریدور امن برای دسترسی به بازار اروپا، با توجه به فقدان کنترل مرزی و گمرکی مناسب در این کشور، مورد توجه کارتل‌ها قرار گرفته است.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که بنادر منطقه اودسا در حال تبدیل شدن به «پایگاه اصلی ترانزیت» در مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق لهستان، مولداوی و رومانی هستند. همچنین ادعا شد که دسترسی به «بازار سیاه» تسلیحات اوکراین نیز برای کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین جذابیت دارد. اوکراین بلافاصله به این اتهامات واکنشی نشان نداد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مواد مخدر ، آمریکای لاتین ، جنگ اوکراین و روسیه
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