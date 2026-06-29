باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه از مذاکرات امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که تیم‌های فنی ایران و آمریکا که وظیفه اجرای یادداشت تفاهم را بر عهده دارند، طی روز‌های آینده در دوحه، پایتخت قطر دیدار خواهند کرد.

این منبع افزود که میانجیگران کانال‌های ارتباطی برای مهار هرگونه حادثه احتمالی و کاهش تنش ایجاد کرده‌اند و خاطرنشان کرد که مذاکرات فنی ادامه خواهد یافت.

یک مقام آمریکایی نیز روز یکشنبه اعلام کرد که ایران و آمریکا بر سر توقف درگیری‌های اخیر در خلیج فارس و از سرگیری مذاکرات درباره اختلافات خود بر سر تنگه هرمز به توافق رسیده‌اند. این توافق امید‌ها را برای نجات توافق موقت صلح که در نتیجه روز‌ها حملات متقابل تحت فشار قرار گرفته بود، افزایش داده است.

مذاکرات روز سه‌شنبه ابتدا قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما به دلیل تشدید تنش‌ها، مکان آن تغییر کرد و تمرکز اصلی گفت‌و‌گو‌ها بر تنگه هرمز قرار گرفت. انتظار می‌رود نیک استوارت، رئیس تیم فنی آمریکا، در این مذاکرات شرکت کند.

منبع: رویترز