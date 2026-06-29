گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سه ماهه بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، تعداد ۵ هزار و ۴۶۰ درخواست در سامانه ایران‌فویا برای ۷۲۲ دستگاه و سازمان ارسال شده است.

طبق گزارش ارائه شده، در این مدت ۱۶۵۱ شکایت نیز ثبت شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با ۸۶ شکایت، پُرشکایت‌ترین دستگاه محسوب می‌شود. همچنین فرمانداری شمیرانات با ۷۱ شکایت رتبه دوم را دارد.

پُردرخواست‌ترین نهاد‌ها در بهار ۱۴۰۵

در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۵، شهروندان ۵ هزار و ۴۶۰ درخواست را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرده‌اند. این درخواست‌ها خطاب به ۷۲۲ نهاد و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی مطرح شده است.

در این مجموعه، وزارت بهداشت با ۱۴۹ درخواست، پُردرخواست‌ترین دستگاه در فصل بهار محسوب می‌شود.

وزارت نیرو با ۱۳۰ درخواست و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با ۱۲۰ درخواست، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در زمینه بیشترین درخواست‌ها، به خود اختصاص می‌دهند.

تاکنون بیش از سه هزار دستگاه در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شده‌اند و ثبت هر درخواستی در این سامانه، رایگان است و نهاد‌ها موظف هستند در مدت ۱۰ روز به درخواست شهروندان پاسخ دهند.

برچسب ها: دستگاه های دولتی ، شکایت مردم ، دسترسی آزاد به اطلاعات
خبرهای مرتبط
شکایات مردم از سازمان‌های دولتی مقابل‌ رئیس قوه قضاییه+فیلم
سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد
ماجرای طویل و عریض یک کارخانه و هزار مالک + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
«پرچمدار»؛ ویژه‌برنامه تلویزیون برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
تمهیدات معاونت سیما برای پوشش همه‌جانبه تشییع تاریخی رهبر شهید امت
دعا و تلاش، دو رکن تحقق خواسته‌ها در سیره امام سجاد (ع)
فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
در سالگرد جنایت علیه پرواز ۶۵۵؛ پخش «ابلیس» و «آبی عمیق»
مردم از کدام دستگاه‌ها بیشترین شکایت را داشته‌اند؟
آخرین اخبار
مردم از کدام دستگاه‌ها بیشترین شکایت را داشته‌اند؟
در سالگرد جنایت علیه پرواز ۶۵۵؛ پخش «ابلیس» و «آبی عمیق»
فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
تمهیدات معاونت سیما برای پوشش همه‌جانبه تشییع تاریخی رهبر شهید امت
«پرچمدار»؛ ویژه‌برنامه تلویزیون برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
دعا و تلاش، دو رکن تحقق خواسته‌ها در سیره امام سجاد (ع)
آمریکا هرگز به تعهدات خود پایبند نبوده است
«جام ۲۶» و «رادیو محرم» در صدر توجه مخاطبان رسانه ملی
اکران دو فیلم «خواب‌نما» و «استخر» از نیمه تیرماه
پای سریال‌های رئال و عروسکی به آنتن شبکه‌های پویا و امید باز می‌شود