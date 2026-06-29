نمایشگاه خوشنویسی «سطر سرخ عشق» با حضور همکاران خوشنویس رسانه ملی

نمایشگاه خوشنویسی «سطر سرخ عشق» (تحریر ابیات و عبارات عاشورایی) با حضور جمعی از همکاران هنرمند و خوشنویس سازمان صدا و سیما امروز هشتم تیرماه ۱۴۰۵ در نگارخانه سالن کوثر رسانه ملی برگزار شد. در این رویداد هنری، شماری از اساتید خوشنویس شاغل و بازنشسته رسانه ملی، طبق سنت سه سال گذشته، در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان گرد هم می‌آیند تا به مشق عاشورایی بپردازند. هدف از برپایی این نمایشگاه خوشنویسی که به‌همت اداره‌کل روابط عمومی صداوسیما برگزار می‌شود، عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با محوریت مضامین عاشورایی، ترویج هنر فاخر خوشنویسی ایرانی و ارج‌نهادن به جایگاه هنرمندان این عرصه در رسانه ملی است.