کادر فنی و مدیریتی تیم هندبال استقلال کازرون، جام قهرمانی فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را در مراسمی در باشگاه استقلال به هیئت‌مدیره تحویل دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با حضور کادر فنی، مدیریتی و سرپرستی تیم هندبال استقلال کازرون و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه، جام قهرمانی این تیم در ویترین افتخارات آبی‌پوشان قرار گرفت.

تیم هندبال استقلال کازرون که در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به عنوان یکی از تیم‌های ورزشی باشگاه استقلال فعالیت می‌کرد، موفق شد در نخستین سال حضور آبی‌پوشان در این رشته، عنوان قهرمانی را از آن خود کند و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

پس از قهرمانی ارزشمند استقلال کازرون و برگزاری جشن باشکوه این موفقیت در شهر کازرون، صبح امروز حمید صادق شاه‌نشین سرمربی، امید صادقی مدیر، امیر فرهادیان سرپرست و مهدی خجسته مربی تیم هندبال استقلال کازرون با حضور در باشگاه استقلال، جام قهرمانی را در جلسه‌ای با حضور دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سایر اعضای هیئت‌مدیره در ویترین افتخارات باشگاه قرار دادند.

در این دیدار، کادر فنی و مدیریتی تیم هندبال استقلال کازرون از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های باشگاه استقلال و اعضای هیئت‌مدیره قدردانی کردند. همچنین رئیس هیئت‌مدیره و دیگر اعضای حاضر نیز با تقدیر از عملکرد این تیم، قهرمانی و افتخارآفرینی آبی‌پوشان در نخستین فصل حضور در رشته هندبال را تبریک گفتند.

برچسب ها: هندبال ، استقلال
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