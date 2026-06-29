با مساعدت و حمایت دکتر دنیامالی، یک قطعه زمین به مساحت بیش از یک هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون تنیس روی میز اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، به همراه بهنام حبیبزاده مؤمن، نایبرئیس فدراسیون، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، زمین مورد نظر را تحویل گرفته و از محل بازدید کردند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پس از بررسیهای کارشناسی، درباره نحوه بهرهبرداری از این زمین تصمیمگیری خواهد شد.
از جمله گزینههای مطرحشده برای بهره برداری از زمین اهدایی به فدراسیون به احداث فضای تمرینی، ساختمان اداری فدراسیون، مهمانسرا یا سایر امکانات مورد نیاز فدراسیون اشاره کرد که پس از جمعبندی نهایی، طرح مناسب به اجرا درخواهد آمد.