باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای به حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای مدظلهالعالی رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک فقیه عالیقدر، حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی)، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی
با سلام و تحیات وافره
مناسبت ایام حزن و اسارت آلالله که مقارن است با سالگرد شهادت آیتالله دکتر بهشتی، بنیانگذار دستگاه قضا با رویکردهای اسلامی و علوی و 72 تن از یاران ایشان را تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
أعظّمالله أجورکم و أجورنا بمصابنا بالحسین علیهالسلام
برگزاری مراسمات مربوط به هفته قوه قضاییه آراسته و مزین شد به پیام نورانی و هدایتگر حضرت مستطابعالی.
فرامین لازمالاتباع معظمله واصل شد.
اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.
پُر واضح است که سقف انتظارات را از قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حکومت اسلامی متناسب با نیازهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، رفیع و منیع، تعیین فرمودهاید و هدف غایی آن را دستیابی به قوه قضاییهای در تراز حاکمیت شریعت نورانی اسلام و مذهب حقه قرار دادهاید.
بدونتردید، برنامههای جدید که تأمینکننده منویات حضرتعالی میباشد مبتنی بر سند بازنگریشده تحول و تعالی به قید تسریع، تدوین و پس از ابلاغ، اجرای آن به نحو صحیح مورد نظارت به سبک نوین قرار خواهد گرفت.
اطمینان خاطر میدهم که استیلای هرگونه وضعیتی بر کشور مانع از اجرای امر مربوط به تحول و تغییر در کارکرد قوه قضاییه و اصلاح ساختار و انتصابات مقتضی در آن نخواهد شد.
استقرار زیرساختهای لازم مربوط به فناوری الکترونیکی و فراهم شدن زمینه بهرهبرداری از آنها، قوه قضاییه را قادر ساخته است از این ظرفیت در خطوط کنترل و کاهش پروندههای وارده به شعب دادگاهها، صدور احکام متقن، تقلیل زمان فرآیند دادرسی و اجرای سریع احکام با رعایت اصول عدالت و انصاف، بهرهمند شود. قدرمتیقّن، این بُعد نیز تقویت خواهد شد.
به فضل الهی در آیندهای نزدیک آثار اقدامات مذکور را در روابط اجتماعی آحاد ملت شریف ایران مشاهده خواهید فرمود.
به منظور رفع هرگونه نگرانی از خاطر حضرتعالی، ارزیابی عملکرد قوه قضاییه به مراکز علمی و حرفهای معتبر در خارج از دستگاه قضایی سپرده خواهد شد تا گزارشات محکم و استوار از نتایج عملکرد کیفی و نرخ پیشرفت و میزان اثربخشی آنها را مستقیماً به محضر حضرتعالی تقدیم کنند .
به محضر حضرت مستطابعالی عارض هستم که، تمامی اجزای قوه قضاییه متعهد گردیدهاند تا فعالیتهای سنجیده خود را در موضوعات موردنظر معظمله به صورت گسترده و با دقت هرچه بیشتر، انجام نمایند و در مسیر تحقق اهداف قانونی و منویات حضرتعالی، تلاش مضاعف نمایند؛ به طوری که ضریب رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه قضا بهصورت چشمگیری افزایش یابد.
در پایان به نمایندگی از جامعه قضایی کشور، خداوند منان را شاکرم که در این برهه حساس از تاریخ، فرصت خدمتگزاری تحت زعامت آن حکیم فرزانه به امت مبعوثشده را به این مجموعه اعطاء گرداند.
رجاء واثق دارم که با اتکاء به خداوند منان و دعای ذوات مقدسه (علیهمالسلام)، گزارشات رضایتبخشی از فعالیتهای عدلیه در ماههای آتی تقدیم حضورتان خواهد گردید.
و السلام علی من اتبع الهدی
غلامحسین محسنی اژهای