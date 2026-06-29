سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، از برگزاری مراسم نرگس عاشقان به مناسبت هشتصد و چهل و دومین سالگرد درگذشت عارف نامدار، شیخ روزبهان بقلی شیرازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام غرابی سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، اظهار کرد: ویژه‌برنامه نرگس عاشقان با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان معروف به شیخ شطاح فارس با محوریت انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس و مجموعه شیرازگردی و با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز برنامه‌ریزی شده است.

او اضافه کرد: علاقه‌مندان به عرفان و ادب پارسی می‌توانند در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور پیدا کنند.

غرابی بیان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی Shirazgardi۴۰۴ در دسترس عموم قرار دارد.

شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از برجسته‌ترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری است که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» (سخن‌وران جسور) شهرت یافت. او با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تصوف دارد و آثار او همچنان منبع الهامی برای پژوهشگران عرفان در سراسر جهان است.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس