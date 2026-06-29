باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پُرسش» صدا و سیما استان گفت: دیروز ۷ تیر، مصادف با آخرین روز هفته قوه قضاییه، پیام رهبر درباره مطالبات آنان و انتظار مردم از قوه قضاییه منتشر شد.

او افزود: در هفته گذشته برنامه‌های متعددی با قشر نخبه، روسای هیات امنای هیات‌های مذهبی، جامعه روحانیون و مبلغین، جامعه حقوقدانان و سمن‌های فعال در عرصه اجتماعی برگزار و از موسسات تولیدی بازدید شد.

عبداللهی بیان کرد: احیای حقوق عامه که توصیه رهبر است نیز شامل موارد زیادی می‌شود؛ رفع تصرف از اراضی ملی، مبارزه با قاچاق سوخت، ممانعت از رهاسازی پساب تصفیه نشده در محیط و مواردی از این قبیل در امور عامه دسته‌بندی می‌شوند؛ به عنوان مثال، در مورد رفع تصرف اراضی ملی در سال ۱۴۰۰، ۱۸ هکتار و پارسال ۸۴ هکتار رفع تصرف داشتیم؛ در خصوص آلودگی محیط زیست، ۲۳ مورد تذکر در سال ۱۴۰۰ و در پارسال ۱۱۰ مورد تذکر داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی ادامه داد: در جنگ رمضان حق مردم بود که در تأمین کالای اساسی به مشکل نخورند، عده‌ای سوءاستفاده کرده و به احتکار پرداختند؛ بنابراین ۴ هزار مورد بازرسی انجام شد، ۱۴ تن کالای اساسی کشف و ۱۲ پرونده احتکار تشکیل و ۹ مورد آن به تشکیل پرونده قطعی منجر شد.

او عنوان کرد: در مدت جنگ رمضان دو بخش پرونده داشتیم؛ یک بخش مربوط به ادامه دی‌ماه ۱۴۰۴ است و تعدادی در جنگ رمضان تشکیل شده است؛ ۴۰ درصد پرونده‌های دی‌ماه مبادرت به صدور کیفرخواست شده و مجازات اعمال می‌شود؛ ۲۹ پرونده در طول جنگ رمضان مرتبط با حامیان رژیم صهیونستی که اهالی استان و ساکن در خارج از کشور هستند تشکیل شده است؛ اموال این افراد، وجوه بانکی و سهام‌های بورسی‌شان توقیف شده است.

عبداللهی تصریح کرد: سوخت کالایی متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است نه افراد سودجو؛ پارسال ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار لیتر سوخت با ۳۰۸ میلیارد تومان جریمه و از ابتدای سال ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق با ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی کشف کردیم. ۵۰۰ دستگاه خودروی شوتی در جاده‌های استان توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی اظهار کرد: میز خدمت جهادی قوه قضاییه در جای جای استان و نقاط صفر مرزی برگزار شد؛ در حضورمان صرفا به کار قضایی‌مان نپرداختیم؛ شورای حل اختلاف، ایجاد سازش، خدمات جهادی بهداشتی، حضور گروه‌های عمرانی و آبادی و احداث بنا‌های عمرانی بهداشتی از جمله سایر اقدامات ما است.

او با اشاره به اینکه مردم ۷۴.۵ درصد رضایت از دستگاه قضا را در سامانه‌های ما ثبت کرده‌اند گفت: در زمینه مبارزه با پدیده‌های محرمانه، حداقل فعالیت «هارت له» سمع و نظر مردم رساندیم؛ همچنین باید به این موضوع اشاره کنیم که در بدو ورود کار اصلاح زندانیان دنبال می‌شود؛ موجبات تحصیلات و حرفه‌آموزی زندانیان را نیز فراهم می‌کنیم که به دنبال آن در پنج سال گذشته ۱۲ درصد بازگشت به زندان را داشتیم که نشان‌دهنده موفقیت در اصلاح و بازسازی زندانیان است.