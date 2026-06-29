باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان در خاتمه ششمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال جاری در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و تمامی شهرهای استان‌های شمالی ملزم به تدوین طرح بلندمرتبه‌سازی هستند. در همین راستا، امروز پهنه‌های مشخصی در شهرهای بندر انزلی و رشت به تصویب رسید.

به گفته وی، در بندر انزلی حدود ۸۵ هکتار (کمتر از ۳ درصد مساحت شهر) و در رشت حدود ۲۶۰ هکتار (کمتر از ۳ درصد مساحت شهر) به عنوان پهنه‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی تعیین شد.

وی تصریح کرد: این محدوده‌ها کاملاً محدود، برنامه‌ریزی‌شده و با رعایت همه ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و معماری تعیین شده‌اند و حداکثر ارتفاع مجاز در آن‌ها ۲۰ طبقه خواهد بود.



راهکار مدیریت کمبود زمین در استان‌های شمالی



معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در تشریح ضرورت این تصمیم گفت: استان‌های شمالی با کمبود شدید زمین مناسب شهری مواجه هستند. از سوی دیگر، اراضی کشاورزی درجه یک و دو طبق قانون قابل تبدیل به محدوده شهری نیستند. در عین حال، با رشد جمعیت بومی و تقاضای سکونت از سایر استان‌ها مواجه‌ایم.



وی افزود: در چنین شرایطی، تنها راهکار تأمین نیاز سکونتی بدون تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی، توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی کنترل‌شده است که با مطالعات دقیق کارشناسی به این پهنه‌های محدود منتهی شده است.



کاظمیان تأکید کرد که پس از ابلاغ رسمی مصوبات، اجرای آن‌ها با نظارت استانداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد.



تصویب طرح جامع توسعه ناحیه جنوب همدان



این مقام مسئول با اشاره به نخستین دستور جلسه امروز گفت: طرح جامع توسعه ناحیه جنوب استان همدان که در مقیاس منطقه‌ای و شامل چند شهرستان است، پس از طی فرآیند بررسی‌های کارشناسی و اصلاحات لازم، به تصویب نهایی رسید.



وی افزود: این طرح بر مبنای پیش‌بینی‌های جمعیتی، تعیین مراکز کار و اشتغال و با توجه ویژه به ملاحظات مدیریت منابع آب و نحوه بهره‌برداری از آن در منطقه تدوین شده است.



تصویب طرح تفصیلی ویژه ناحیه منفصل طوس در مشهد



معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره دومین مصوبه اظهار داشت: طرح تفصیلی ویژه ناحیه منفصل طوس در شهر مشهد که محدوده محور شاهنامه تا آرامگاه فردوسی را دربر می‌گیرد، پس از بحث‌های مفصل و با اتفاق‌نظر قریب به اتفاق اعضای شورا به تصویب رسید.



وی تأکید کرد: در این طرح بر کنترل جدی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حفاظت از منابع آب و جلوگیری از بارگذاری جمعیتی جدید تأکید شده است و تنها برای روستاهای واقع در محدوده، رشد جمعیت در حد نرخ طبیعی پذیرفته خواهد بود.



کاظمیان، هدف از این مصوبه را دستیابی به الگویی منظم از توسعه فضایی و کالبدی عنوان کرد که می‌تواند نمونه‌ای برای استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها باشد.



تعیین تکلیف اراضی در شهر جدید پرند



وی در ادامه گفت: در شهر جدید پرند نیز قطعه زمینی که به دلیل مشکلات حقوقی متوقف مانده بود، پس از رفع موانع قضایی تعیین تکلیف شد و طرح قبلی آن مجدداً به تصویب رسید.

منبع: وزارت راه و شهرسازی