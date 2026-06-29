باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عزیزی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در خصوص پرونده‌های سقط درمانی در استان گفت: پارسال ۱۲۳ پرونده سقط درمانی در استان تشکیل شده است.

او با اشاره به اینکه این رقم در سال قبل تر از آن ۱۴۴ مورد بوده است، افزود: در این زمینه شاهد کاهش ۱۴.۶ درصدی بوده‌ایم.

عزیزی اظهار کرد: پارسال از پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه، ۹۶ مورد منجر به صدور مجوز سقط شده و ۲۸ مورد نیز عدم صدور مجوز را داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: سقط درمانی به منظور جلوگیری از تولد نوزاد معلول یا مشکل دار صورت گرفته و نباید سن بارداری برای این موضوع، بیش از ۵۶ روز یا ۱۸ هفته باشد.

او همچنین تعداد معاینات بالینی در سال ۱۴۰۴ را با احتساب معاینات مجدد، ۱۷ هزار و ۳۶ مورد اعلام کرد که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش حدود ۳ درصدی داشته است.