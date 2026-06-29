باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در گفتگو با آناتولی پیش از سفر خود به ترکیه اعلام کرد که اقدامات اسرائیل و فعالیت‌های شهرک‌سازی، دستیابی به راه‌حل دو دولت را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. وی در عین حال بر اهمیت استراتژیک ترکیه در امنیت منطقه‌ای، مهاجرت و همکاری دفاعی تأکید کرد.

کالاس که به همراه کمیسرهای مسئول گسترش و مهاجرت به ترکیه سفر می‌کند، گفت که ترکیه به دلیل نقش محوری در طیفی از مسائل ژئوپلیتیکی، شریکی با اهمیت استراتژیک محسوب می‌شود. وی به همکاری در زمینه مهاجرت، ثبات منطقه‌ای و امنیت اشاره کرد و گفت که ترکیه در خاورمیانه و قفقاز نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

کالاس در مورد خاورمیانه گفت که اروپا همچنان از فلسطینی‌ها و راه‌حل دو دولت حمایت قوی می‌کند و شهرک‌نشینان و شهرک‌سازی‌های خشونت‌آمیز، دستیابی به راه‌حل دو دولت را غیرممکن می‌سازد. وی با اشاره به اظهارات گیدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، درباره عدم تعامل با او، بر ضرورت گفتگو برای طرح نگرانی‌ها تأکید کرد. کالاس گفت که محیط بین‌المللی به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود و همکاری نزدیک با شرکایی مانند ترکیه را ضروری می‌سازد.

منبع: آناتولی