سرمربی برزیل با ابراز رضایت از روند بهبود نیمار، اعلام کرد که این ستاره ۳۴ ساله توانایی بازی بیش از ۱۵ دقیقه را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، پیش از دیدار حساس شاگردانش مقابل ژاپن در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به اظهارات منتقدان مبنی بر کاهش قدرت سلسائو واکنش نشان داد. وی با تأکید بر تمرکز تیم بر بازی، حریف و آمادگی برای اجتناب از مشکلات، عنوان کرد: “ما وارد بازی‌های ذهنی که دیگران مطرح می‌کنند، نمی‌شویم. 

آنچلوتی در مورد وضعیت نیمار، ستاره ۳۴ ساله برزیلی که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، ۱۵ دقیقه در بازی مقابل اسکاتلند به میدان رفت، ابراز داشت: نیمار پیشرفت بسیار خوبی داشته و در وضعیت خوبی قرار دارد. او می‌تواند بیش از ۱۵ دقیقه بازی کند، اما میزان حضورش در بازی با ژاپن به شرایط مسابقه بستگی خواهد داشت. 

سرمربی ایتالیایی همچنین در خصوص خواندن سرود ملی برزیل توسط خود، اظهار داشت: من اکنون بخشی از این کشور هستم و مانند هر هواداری، طرفدار برزیل هستم. خواندن سرود ملی برای من کاملاً طبیعی است.

برچسب ها: نیمار ، آنچلوتی
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