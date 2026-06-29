باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسینی با رد برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره بسته شدن شهر‌های تهران، قم و مشهد همزمان با برگزاری مراسم‌های پیش‌رو، اظهار کرد: آنچه طی روز‌های اخیر در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ممنوعیت ورود به تهران یا بسته شدن کامل شهر‌ها منتشر شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین موضوعی در دستور کار پلیس راهور نیست.

وی با بیان اینکه کشور در آستانه برگزاری مراسمی گسترده و با حضور پرشمار مردم قرار دارد، گفت: بدون تردید مدیریت چنین مراسم بزرگی مستلزم اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی است و بر همین اساس، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در حوزه تردد و توقف پیش‌بینی شده است، اما این محدودیت‌ها صرفاً متناسب با مسیر‌های عبور، محل برگزاری مراسم و حجم تردد اعمال خواهد شد و به هیچ عنوان به معنای ممنوعیت کلی تردد در شهر‌ها نیست.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: برای هر یک از شهر‌های تهران، قم و مشهد، طرح‌های ترافیکی به‌صورت مستقل و متناسب با شرایط همان شهر تدوین شده است. این طرح‌ها شامل محدودیت‌های مقطعی تردد، ممنوعیت‌های توقف، مسیر‌های دسترسی، محل‌های پارک خودرو و سایر تدابیر ترافیکی است که جزئیات آن از سوی مسئولان مربوطه در هر استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار حسینی با اشاره به هماهنگی گسترده پلیس راهور با سامانه‌های هوشمند مسیریابی تصریح کرد: تمامی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و زائرانی که قصد حضور در مراسم وداع و تشییع در تهران، مراسم تشییع در قم و آیین تشییع و خاکسپاری در مشهد را دارند، از طریق نرم‌افزار‌های مسیریاب از جمله «نشان»، «بلد» و سایر سامانه‌های مشابه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اطلاعاتی نظیر مسیر‌های مجاز تردد، خیابان‌های دارای محدودیت یا ممنوعیت تردد و توقف، محل پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده و سایر اطلاعات مورد نیاز به‌صورت برخط در این سامانه‌ها بارگذاری شده تا شهروندان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به برنامه‌ریزی سفر خود اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های پلیس و دستگاه‌های مسئول برای مدیریت این مراسم بسیج شده است، اظهار کرد: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد کاروان‌ها و زائرانی است که از اقصی نقاط کشور به ۳ شهر تهران، قم و مشهد سفر خواهند کرد. در همین راستا علاوه بر مدیریت ترافیک و ساماندهی پارک خودرو‌ها در محدوده محل برگزاری مراسم، از تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز استفاده خواهد شد.

وی افزود: به‌منظور تسهیل تردد زائران و مدیریت روان ترافیک، تمامی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو در شهر‌های دارای این زیرساخت، اتوبوس، مینی‌بوس، ون، تاکسی و سایر امکانات حمل‌ونقل عمومی به‌صورت حداکثری به کار گرفته خواهد شد تا نیاز به استفاده از خودرو‌های شخصی به حداقل برسد.

سردار حسینی در ادامه از شهروندان خواست در مدت برگزاری مراسم، از انجام سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و گفت: در روز‌های پیش‌رو حجم قابل توجهی از تردد‌های جاده‌ای و درون‌شهری را شاهد خواهیم بود و همکاری مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در روان‌سازی ترافیک و اجرای موفق طرح‌های انتظامی و ترافیکی خواهد داشت.

وی استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توجه دقیق به اطلاعیه‌های پلیس، رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعلامی و همکاری با مأموران پلیس و عوامل اجرایی را از مهم‌ترین توصیه‌های پلیس به شهروندان عنوان کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان بار دیگر تأکید کرد: هیچ ممنوعیت کلی برای تردد یا ورود به شهر‌های تهران، قم و مشهد وجود ندارد و تمام محدودیت‌های ترافیکی صرفاً به‌صورت مقطعی و در محدوده محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد. همچنین برای تمامی این محدودیت‌ها مسیر‌های جایگزین پیش‌بینی شده تا تردد سایر شهروندان بدون مشکل انجام شود.

سردار حسینی ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و پلیس، مراسم پیش‌رو با شکوه، نظم و امنیت کامل برگزار شود.