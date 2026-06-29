باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری امروز در گفتوگو با خبرنگاران در تبریز از اجرای برنامه بهسازی و ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات در آزادراه تبریز - زنجان با پیگیریهای مردم از رئیس جمهور، استاندار آذربایجان شرقی و به ویژه نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات لازم برای بهسازی این آزادراه اختصاص یافته و روند فعالیتهای اجرایی آن با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در حال حاضر عملیات بهسازی این محور با فعالیت ۶ اکیپ عملیاتی بهصورت مستمر در حال انجام بوده و با برنامهریزیهای صورتگرفته، دو اکیپ جدید نیز ظرف یک هفته به مجموعه اضافه خواهد شد تا توان عملیاتی و سرعت خدماترسانی افزایش یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: علاوه بر فعالیتهای روزانه راهداران، عملیات شانهسازی مسیر، نصب و بهسازی علائم و تجهیزات ایمنی، سایر اقدامات نگهداری آزادراه نیز بهصورت همزمان در حال اجرا است تا سطح ایمنی و کیفیت تردد در این محور مهم افزایش یابد.
اکبری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان فصل کاری با استفاده از اعتبارات اختصاصیافته، بخش قابل توجهی از برنامههای بهسازی، نگهداری و ارتقاء ایمنی آزادراه تبریز - زنجان به اجرا خواهد رسید و مردم نتایج این اقدامات را در افزایش کیفیت مسیر و خدماترسانی بهتر مشاهده خواهند کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مستمر مسئولان محلی، پیمانکاران و راهداران، افزود: هدف اصلی، فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطمئن برای مردم عزیز در یکی از مهمترین محورهای ارتباطی شمالغرب کشور است.