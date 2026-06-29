سازمان حج و زیارت با تغییر در فرآیند ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶، برخلاف سال‌های گذشته در این مرحله، از متقاضیان وجهی را دریافت نمی‌کند و پیش‌ ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ بدون هزینه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد ایلخانی، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت  گفت: با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از روند پیش ثبت‌نام حج در سال‌های گذشته، تصمیم بر این شد که امسال در مرحله پیش ثبت‌نام از متقاضیان حج تمتع، وجهی دریافت نشود. بنابراین، از ۲۱ تیرماه که پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶ آغاز می‌شود، نخست استطاعت جسمی زائران بررسی می‌شود و پس از آن‌که سلامت و توان جسمی آنها برای این سفر تایید شد، مبلغ علی‌الحساب دریافت می‌شود. 

او بیان کرد: تا پیش از این، زائران در مرحله پیش ثبت‌نام، بخشی از هزینه سفر را علی‌الحساب پرداخت می‌کردند که گاه و در مواردی، در مرحله استطاعت جسمی، توان و سلامت جسمی آنها برای این سفر تایید نمی‌شد و زائر از نظر روحی و مالی، آسیب می‌دید. در واقع، این تصمیم با وجود تمام دشواری‌ها، برای احقاق حقوق زائران گرفته شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت اظهار کرد: هزینه حج تمتع ۱۴۰۶ هنوز قعطی و مشخص نشده و در اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اعلام خواهد شد.

ایلخانی همچنین گفت: سهمیه حج تمتع امسال ایران حدود ۸۶ هزار نفر خواهد بود و اولویت ثبت‌نام با آن ۵۶ هزار نفری است که برای حج ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده بودند، اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، از این سفر محروم شدند.

او یادآور شد: در حج امسال از ۸۲ هزار نفری که وجه سفر حج تمتع را واریز کرده بودند، حدود ۳۰ هزار نفر اعزام شدند و نزدیک به ۵۲ هزار نفر از این سفر بازماندند که برای ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶، اولویت با این افراد است.

ایخانی گفت‌: سازمان حج و زیارت در نامه‌ای مکتوب به عربستان درخواست داده که آن ۵۶ هزار نفری که از سفر حج تمتع امسال محروم شدند، به سهمیه سالانه حج ایران که حدود ۸۶ هزار نفر است، اضافه شود. ما امیدواریم با این درخواست موافقت شود و تعداد بیشتری در سال ۱۴۰۶ به حج تمتع مشرف شوند.

بنابر آخرین اعلام سازمان حج و زیارت حدود یک میلیون نفر در انتظار حج تمتع هستند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: حج تمتع ، حج و زیارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
یعنی از حالا برا سال اینده ثپت نام می کنننن حج تمتع
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
حج باید جمع شود.
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۵۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
امثال من که محتاج یه موتور مدل ۸۴ هستم برای کار بسیار هستند.
۰
۱
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