باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز شاخص کل با کاهش ۱۶ هزار و ۳۱۷ واحدی و افت ۰.۳۲ درصدی به سطح ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۶۱ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۹۳ واحدی و رشد ۰.۱۶ درصدی به سطح یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۳۲۴ واحد رسید.

او ادامه داد: امروز پول بین صنایع مختلف و تک‌سهام جابه‌جا شد و به‌خصوص به سمت تک‌سهم‌‌هایی که گزارشات خوب یا اخبار مثبتی داشتند حرکت کرد. در واقع سهم‌هایی که گزارش‌های سه‌ماهه یا گزارش‌های ۱۲ ماهه خوبی داشتند مورد توجه بازار قرار گرفتند و در صنایع مختلف شاهد رشد تک‌سهم‌ها و شکل‌گیری تقاضای مناسب در آنها بودیم.

آسایش اظهار کرد: در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی حجم معاملات ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون برگه سهم با ارزش معاملاتی ۳۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان به ثبت رسید. سرانه خرید ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود و در مجموع ۷۶ میلیارد تومان ورود پول به بازار ثبت شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر بخواهیم در رابطه با نماد‌های مثبت صحبت کنیم، ۶۷ درصد بازار یعنی ۵۶۵ نماد مثبت و ۳۳ درصد بازار یعنی ۲۷۴ نماد منفی کار خود را به پایان رساندند.

او افزود: اگر نگاهی به وضعیت نماد‌های مثبت و منفی بازار داشته باشیم، در ابتدای بازار نماد‌های منفی بیشتر بودند. تا ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ صبح یعنی در نیم ساعت ابتدایی معاملات، تعداد نماد‌های مثبت افزایش پیدا کرد، اما به مرور دو تا سه بار عرضه‌ها افزایش یافت و به‌خصوص بعد از ساعت ۱۰ فشار عرضه بیشتر شد. با این حال تقاضا توانست خود را نشان دهد و در نهایت شاهد شکل‌گیری تقاضای مناسب در بازار بودیم و تعداد نماد‌های مثبت بیشتر از نماد‌های منفی شد؛ هرچند در دو مقطع از معاملات امروز نماد‌های منفی برتری داشتند.

آسایش گفت: بیشترین ورود پول مربوط به صنعت چندرشته‌ای صنعتی با ۳۴۷ میلیارد تومان ورود پول بود و پس از آن صنعت دارو با ۱۸۷ میلیارد تومان ورود پول قرار داشت. در مقابل بیشترین خروج پول مربوط به صنعت سیمان با ۲۵۶ میلیارد تومان خروج پول و پس از آن صنعت بانک‌ها با ۲۵۴ میلیارد تومان خروج پول بود.

او در پایان تصریح کرد: بازار امروز نشان داد که شرایط دیگر مانند ماه گذشته که بازار به صورت یکپارچه مثبت بود نیست؛ پس از اصلاحی که طی سه تا چهار روز کاری گذشته در بازار رخ داد، مسیر بسیاری از نماد‌ها از یکدیگر جدا شد و توجه بازار بیشتر به سمت وضعیت بنیادی شرکت‌ها حرکت کرده است. در حال حاضر پول به سمت نماد‌هایی حرکت می‌کند که اتفاق خاصی در آنها رخ داده یا دارای اخبار و گزارش‌های مناسب هستند. به طور کلی این شرایط یک اصلاح میان‌راهی محسوب می‌شود و همچنان بازار سرمایه ارزنده است، اما این ارزندگی به این معناست که احتمالاً تقاضا بیشتر به سمت سهم‌هایی حرکت می‌کند که گزارش‌های خوبی داشته‌اند یا نسبت به سایر بازار رشد کمتری را تجربه کرده‌اند و دیگر به این شکل نخواهد بود که کلیت بازار به صورت یکدست رشد داشته باشد.