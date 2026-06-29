باشگاه خبرنگاران جوان- ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن از برنامه‌ریزی این شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل مسافری، افزایش سرعت سیر قطار‌ها و توسعه گردشگری ریلی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله قطار‌های تیلتینگ، از راهکار‌های کوتاه‌مدت راه‌آهن برای کاهش زمان سفر و افزایش جذابیت حمل‌ونقل ریلی است.

دکتر ذاکری در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، با اشاره به برنامه‌های راه‌آهن برای ارتقای خدمات مسافری اظهار کرد: افزایش سرعت سیر قطارها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران از مهم‌ترین اولویت‌های راه‌آهن در بخش حمل‌ونقل مسافری است.

وی افزود: در کنار اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی و نوسازی شبکه ریلی، استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز‌های موجود را پاسخ دهد و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران را به شکل محسوسی افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، بهره‌گیری از قطار‌های تیلتینگ را یکی از این راهکار‌ها دانست و گفت: این قطار‌ها به دلیل قابلیت حرکت با سرعت بیشتر در قوس‌های مسیر، بدون نیاز به ایجاد تغییرات گسترده در زیرساخت‌های موجود، می‌توانند زمان سفر را کاهش داده و بهره‌وری خطوط ریلی را افزایش دهند.

دکتر ذاکری با تأکید بر اینکه کاهش زمان سفر یکی از عوامل مهم در افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی است، تصریح کرد: هرچه خدمات ریلی سریع‌تر، ایمن‌تر و باکیفیت‌تر ارائه شود، استقبال مردم از سفر با قطار نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به توسعه پایدار حمل‌ونقل ریلی کمک می‌کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری منطقه شمال‌غرب کشور اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد ارس با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و اقتصادی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری ریلی دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی مشترک میان راه‌آهن و این منطقه، به یکی از مقاصد مهم سفر‌های ریلی کشور تبدیل شود.

مدیرعامل راه‌آهن افزود: توسعه گردشگری ریلی علاوه بر رونق سفر‌های داخلی، می‌تواند در جذب گردشگران خارجی نیز مؤثر باشد و زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی شود.

دکتر ذاکری با تأکید بر آمادگی راه‌آهن برای همکاری با منطقه آزاد ارس در این زمینه گفت: توسعه خدمات گردشگری ریلی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری است و راه‌آهن از هرگونه همکاری در این مسیر استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بخش ناوگان، زیرساخت و خدمات مسافری، تلاش می‌کند سهم حمل‌ونقل ریلی در جابجایی مسافران را افزایش داده و با ارائه خدمات مطلوب‌تر، سفر با قطار را به گزینه‌ای رقابت‌پذیر، ایمن و اقتصادی برای مردم تبدیل کند.