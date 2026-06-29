چالش های صنعت گیلان /از قطعی برق تا افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز آفیش صنعت معدن بودم و قرار براین بود که ساعت ۸و نیم دم درب این سازمان حضور و با اکیپ خبرنگاران خبرگزاری های استان راهی شهر صنعتی رشت شویم .

با حضور همکاران، ساعت ۹ و خورده ای بود که به سمت شهر صنعتی حرکت کردیم و ساعت حدود بیست دقیقه به ۱۰ به شهرک صنعتی رسیدیم.

در این بازدید خبرنگاران از روند فعالیت شرکت تولیدی موفق و نمونه استان( شرکت کاغذ ستاره گیلان) آشنا شدند.

ضرورت حل ناترازی برق صنعت استان

تیمور پور حیدری ، مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تولید و تجارت گفت : گیلان ظرفیت های بالای در حوزه تولید دارد.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه سالانه صادرات در حوزه های مختلف از صنعت استان انجام می شود افزود : قطعی برق یکی از مشکلات صنعت گیلان شمرده می شود.

وی اذعان داشت : امروز مهمترین معضلی که گریبان صنعت را گرفته ناترازی برق است؛ در حال حاضر مقدار مصرفی صنعت استان ۳۷۰مگا وات است .

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گیلان با تاکید بر اینکه مدیران انرژی در استان مهربان تر با حوزه صنعت برخورد داشته باشند، و با مدیریت ناترازی برق این بخش را رفع شود، گفت : با توجه به تولید برق در استان با مدیریت هیچ گاه با ناترازی برق مواجه نخواهیم بود.‌

وی با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی در استان عاشقانه تحت هر شرایطی در بخش تولید فعال هستند، افزود : ستاد رفع موانع تولید در استان تشکیل شده و ۹۹ درصد مصوبات این ستاد با مدیریت استاندار محترم در استان اجرایی شده است.‌

پورحیدری با تاکید بر اینکه از مدیران مربوطه خواهشمندیم برق صنعت را به مدت طولانی قطع نکنند،خاطر نشان کرد : متاسفانه در بحران ها صنعت مورد هجمه قرار می گیرد؛ با قطع برق واحد‌های تولیدی با مشکلات جدی و افزایش هزینه ها و آسیب های جدی روبه رو می شوند.‌

وی به وجود زیرساخت های برق در استان اشاره تصریح کرد : شهرک صنعتی ۲هزار نفر مشغول فعالیت هستند، در ایام جنگ تحمیلی هیچ گونه التهابی در حوزه تولید و صنعت نداشتیم .‌

وی با بیان اینکه ۶ همت اعتبار سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شد،گفت : بالغ بر ۸۵ درصد این اعتبارت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که چالش های صنعت را به حداقل برسانیم؛ گفت: سال گذشته مجوز سرمایه گذاری ۱۹۶ واحد بهره برداری صادر شده است؛ که برای اشتغال ۲۴هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اشتغال استان انجام شده است.‌

وی با تاکید براینکه در جنگ تحمیلی هیچ تعطیلی در صنعت استان نداشتیم و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی من نبود ؛ گفت : اتاق تنظیم وضعیت بازار در استان تشکیل شده است،جز استان های بی التهاب بودیم و با وجود ورود گردشگر در استان هیچ مشکلی نداشتیم.‌

وی اذعان داشت : ۴۰ اکیپ گشتی در ایام جنگ تحمیلی فعال بودند و در همیشه گرانی ها در استان رصد می شودشبانه روزی پای کار هستیم تا خدمات لازم را ارائه دهیم.‌

پور حیدری اظهار داشت : سال گذشته قرار براین بود صادرات صنعت ۷۹۰میلیون دلار باشد که این حجم به ۸۱۰میلیون دلار رسید.

افزایش هزینه های انرژی در صنعت

سلمان آخوند زاده ؛ مدیر عامل شرکت کاغذ ستاره گیلان در جمع خبرنگاران گفت : این شرکت از سال ۸۴آغاز به فعالیت کرده است.

آخوند زاده اذعان داشت : در حال حاضر ۱۰۰ نفر در این شرکت به صورت مستقیم و ۵۰۰نفر به صورت غیر مستقیم مشغول فعال هستند.

مدیر عامل شرکت کاغذ ستاره گیلان تصریح کرد : این واحد تولیدی ظرفیت ۳۰ هزار تن کاغذ را دارد.

مد یر عامل شرکت کاغذ ستاره گیلان گفت : در این شرکت مقوا ها و کارتون های پسماند بازیافت می شوند.‌

وی افزود : با بازیافت کاغذ ، صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد.

آخوند زاده به افزایش هزینه های برق در سال های اخیر اشاره و اذعان کرد :از سال ۱۴۰۰ هزینه ها و پرداخت برق ماهانه از ۷۳میلیون تومان به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ تومان رسیده است.

وی به مشکل گازوئیل اشاره کردو گفت : گازوییل برای بخش صنعت به سختی تهیه می شود و در برخی از مواقع به خصوص در ایام سرما حدود ۱۰روز در سال با توجه به افت فشار گاز ناگزیر هستیم تا به جای مصرف گاز از سوخت جایگزین گازوییل استفاده کنیم .

وی به افزایش ۱۰۰برابری قیمت تجهیزات و انرژی در صنعت اشاره و اذعان داشت : متاسفانه از مهرماه امسال گاز صنعت قرار بر این شد که قطع می شود.‌

تولید خمیر کاغذ از کاه برنج و گندم

مجید آخوند زاده ؛ رییس هیئت مدیره شرکت کاغذ ستاره گیلان در این بازدید با بیان اینکه قائد شهید امت هر ساله شعار سال به تولید و حمایت از تولید اشاره داشت، گفت : اما متاسفانه مسئولان مربوطه آنگونه که باید شاید به تولید توجه نداشتند.

وی با اشاره به مشکلات صنعت و تولید در استان گفت : کارگران بازوان تولید کشور محسوب می‌شوند اما مظلوم واقع شده اند.

رییس هیئت مدیره شرکت کاغذ ستاره گیلان گفت : کمترین رشدی که طی این سال ها داشتیم حقوق کارگران است، امروز سفره کارگر خالی است اگر به جامعه کارگری توجه نکنیم با مشکلاتی در بخش تولید روبه رو خواهیم بود .

وی با تاکید بر اینکه باکمبود شدید نقدینگی مواجه هستیم اظهار کرد : امروز بسیاری از صنایع کشور با این مشکل روبه رو هستند .

در ادامه این بازدید آخوند زاده تصریح کرد : تولید خمیر کاغذ از کاه برنج و گندم از دیگر فعالیت های این شرکت است.

وی به پسماند پلاستیک در استان اشاره اذعان کرد: پایه فنس ، گلدان و پالت تولید می شود .‌