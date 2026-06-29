باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در حاشیه بازدید و پیگیری میدانی روند آمادهسازی مصلی تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به مسئولیت ستاد ملی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و تشکیل ستادهای استانی در تهران، قم و خراسان رضوی، ستاد استان تهران نیز تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور دستگاهها و مجموعههای مختلف برگزار کرده است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استان، دستگاههای ملی، شهرداری تهران، سایر شهرداریهای مستقر در استان، بنیادها، نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و اصناف پای کار آمدهاند تا میزبانی شایستهای از مردم در روزهای شنبه و یکشنبه در مراسم وداع در مصلی و روز دوشنبه در مراسم تشییع در تهران انجام شود.
عضو هیئت دولت با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت نخست برگزارکنندگان است، گفت: با توجه به اوج گرما در این ایام، دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی تدابیر لازم را پیشبینی کردهاند و مجموعههای امدادی از جمله جمعیت هلالاحمر و اورژانس نیز برنامهها و سناریوهای مورد نیاز برای خدمترسانی و امدادرسانی به زائران در مصلی، شهر تهران و سطح استان را آماده کردهاند.
معتمدیان ادامه داد: در حوزه امنیت مراسم نیز قرارگاه ثارالله با هماهنگی مجموعههای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی مسئولیت دارد و با تعامل شکلگرفته، مراسم در امنیت و آرامش کامل برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران با اشاره به پیشبینی حضور جمعیت قابلتوجهی از استانهای مختلف بیان کرد: همه ظرفیتهای موجود برای اسکان زائران، از جمله مدارس، مساجد، ورزشگاهها، استادیومها و مجموعههای دارای قابلیت اسکان، در اختیار شهرداری تهران بهعنوان مسئول کمیته اسکان قرار گرفته است تا خدمات لازم در این بخش ارائه شود.
وی از فعالیت شبانهروزی کمیتههای مختلف خبر داد و افزود: در حوزه ترافیکی نیز سناریوهای متعددی برای شرایط مختلف پیشبینی شده و تصمیمگیریها با محوریت پلیس انجام خواهد شد.
نماینده دولت در ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران، حملونقل را یکی از موضوعات مهم این مراسم دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم را در بخش حملونقل جادهای، هوایی و ریلی برای استانهای تهران، قم و خراسان رضوی و همچنین استانهای مبدأ سفر زائران پیشبینی کرده است.
استاندار تهران با اشاره به بازدید میدانی از مصلی اظهار کرد: با توجه به برگزاری دو روز برنامه وداع در مصلی، اقدامات و تدابیر لازم مورد بررسی قرار گرفت تا مردم بتوانند با امنیت، آرامش و سلامت کامل در مراسم حضور پیدا کنند و زمینه حضور حداکثری آنان نیز فراهم شود.
معتمدیان خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاهها و کمیتههای مسئول بهصورت شبانهروزی در تلاش هستند تا در سه روز میزبانی از زائران پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شرایط مناسبی برای حضور مردم و خدمترسانی به آنان فراهم شود.