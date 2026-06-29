شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم روضه خانگی در بخش بندپی غربی روستای سنگرودپی از توابع شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همه ساله مردم دیارعلویان در بخش بندپی غربی روستای سنگرودپی شهرستان بابل استان مازندران ماه محرم روضه‌های خانگی به منظور ادای احترام به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای دشت کربلا را در خانه ها‌ی خود برپا می‌کنند. در این مراسم معنوی عزاداران حسینی در این روضه شرکت می‌کنند و سخنرانان و مداحان به ذکر مصیب دشت کربلا می‌پردازند.

گفتنی است این مراسم معنوی در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و تقویت روحیه دینی و مذهبی برگزار می‌شود.

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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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