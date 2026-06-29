مرزبانان کشور طی ۴۸ ساعت گذشته موفق به کشف ۸۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار داشت: مرزبانان کشور در راستای حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند عملیاتی و پایش مستمر نوار مرزی، طی ۴۸ ساعت گذشته موفق به کشف ۸۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای کشور شدند.

وی افزود: از مجموع مواد مخدر کشف‌شده، ۵۵۴ کیلوگرم تریاک، ۳۹ کیلوگرم حشیش و ۲۴۷ کیلوگرم سایر مواد مخدر بوده که در عملیات‌های جداگانه توسط مرزبانان در نقاط مختلف مرزی کشور کشف و ضبط شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به ادامه برخورد قاطع با قاچاقچیان و عوامل ناامن‌کننده مرزها، تصریح کرد: در این عملیات‌ها همچنین ۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری شامل؛ ۵ قبضه سلاح جنگی کلاش و کلت و یک قبضه سلاح شکاری به همراه مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

منبع: فراجا